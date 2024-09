Esta tarde la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc; es decir, que se ratificó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) había anulado esta elección el pasado 31 de agosto por presunta violencia política en razón de género cometida por Rojo de la Vega en contra de Catalina Monreal; sin embargo, la Sala Regional determinó ayer, por unanimidad, que no se acreditó esta conducta durante las elecciones. Asimismo, se desestimó la calumnia electoral que también denunciaba la morenista.

“Se concluye que no se acreditó la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pues siguiendo la línea jurisprudencial de este Tribunal, las críticas dirigidas a una mujer por su afinidad política o familiar no actualizan en automático dicha infracción ya que para ello sería necesario que estuvieran acompañadas de algún elemento de género, ya sea por hacer referencia a roles o estereotipos de género o por estar dirigidas a cuestionar por ser mujeres, lo que no sucedió en el caso”, señala la sentencia de la Sala Regional.

Ahora, Catalina Monreal acudirá a la Sala Superior del TEPJF, quien decidirá este tema antes del 1 de octubre, fecha en que las y los alcaldes tomarán protesta.

“Lamento la decisión de @TEPJF_SRCDMX, definitivamente no usaron las gafas violetas. La sentencia emitida por el @TECDMX es correcta. Como es mi derecho, impugnaré ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, anunció la morenista en redes sociales.

