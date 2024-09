Alessandra Rojo de la Vega presentó la impugnación a la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México sobre la determinación de anular la elección del pasado 2 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc, por la causal de violencia política en razón de género y señaló que confía en los magistrados de la Sala Regional quien atenderá su demanda.

Señaló que tienen todo el mes de septiembre para interponer recursos, por lo que seguirá defendiendo la legalidad de la elección, y “el primero de octubre vamos a estar tomando protesta. Vamos a seguir resistiendo todos los embates”.

“Confío en la Sala Regional, en los magistrados y magistradas, porque han venido actuando de manera legal en el tema de Cuauhtémoc, de manera parcial, nos asiste la razón, les ha corregido la planilla, no una, ni dos, tres, vamos por la cuarta vez”, refirió esta noche al entregar el documento ante el Tribunal Electoral de la CDMX quien dará tramite ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

“Tenemos todo septiembre para presentar recursos, nos fuimos a la sala regional, tenemos, me parece que quince días para esperar a la última instancia, a la Sala Superior, tenemos hasta el 30 de septiembre para seguirnos defendiendo legalmente”, puntualizó.

El sábado pasado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló las elecciones de la alcaldía Cuauhtémoc que dieron el triunfo, el 2 de junio a Alessandra Rojo de la Vega, luego de considerar que la candidata del PAN-PRI-PRD ejerció actos de violencia simbólica y de invisibilización, además de utilizar estereotipos negativos de género en contra de su rival de la contienda, Catalina Monreal

Este jueves por la noche, acompañada de concejales, Alessandra Roja de la Vega apuntó que la figura de violencia lítica de género fue el último recurso que Catalina Monreal y Morena utilizan para robar la elección.

"Violencia política de género no es llamarle a alguien por su apellido. Violencia política de género no es señalar a alguien por su corrupción, por sus tranzas, por enriquecerse desde el erario público, comprar propiedades, comprar gasolineras, hoteles ilegales. Esto no es violencia política de género”.

“Venimos a presentar varias impugnaciones. Me encuentro acompañada de mis concejales que también fueron afectados. Les robaron en esta última mala jugada. Arrebatos que tienen por cumplir caprichos, por cumplir lealtades. Se les olvida que la lealtad es hacia la gente que votó, hacia las vecinas y vecinos. No hacia quienes les deben la trayectoria, no a este sistema corrupto".

