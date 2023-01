VIDEO: Camioneta atropella a un adulto mayor en Chimalhuacán; conductor no escapa, pero regaña a víctima

Un adulto mayor cruzó con confianza una calle de Chimalhuacán al percatarse de que no se aproximaban coches y que, los que había, iban a baja velocidad, no obstante, este no fue impedimento para un conductor, pues decidió pasarle por encima al hombre, avanzando como si este no estuviera ahí.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de videovigilancia de la zona en la que se observó cómo el cuerpo de la persona mayor soportó el peso de una camioneta de carga por las dos llantas que lo arrollaron mientras que el chofer no se detenía.

Una vez que pasó por completo dicho vehículo por el cuerpo, la víctima se arrastró con las manos hacía una orilla de la calle pues aparentemente sus piernas quedaron inmóviles tras el ataque.

Conductor no escapó, pero regaña a adulto mayor

Pese a la tragedia, el conductor no se escapó en el momento, sino que se detuvo y de la camioneta descendió un hombre con mandil de comerciante y según se observa en la grabación, así como lo han testiguado algunos cibernautas, comenzó a regañar al hombre que acababa de atropellar, aparentemente, pidiéndole que ponga más atención, aunque el vídeo en realidad no tiene audio.

En cierto momento se acercan varias personas a dialogar con los implicados, mientras que el agresor, aparentemente, continuaba molesto por haber atropellado al hombre y se le señalara por ello.



No obstante, pocos segundos antes de que acabe la grabación, se observó como la gente dejó solo al adulto mayor quien permanecía tendido en el piso pues ningún sistema de emergencia apareció en dicho material videográfico.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre el estado de salud del adulto mayor o si se detuvo al conductor de la camioneta,

IMÁGENES FUERTES

