Tultepec, Mex.- En seis días no se ha parado ningún funcionario del gobierno federal para dialogar con los pobladores que mantienen paradas las obras de la línea II del Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, solo han recibido mensajes de texto donde les indican que no hay recursos para atender sus peticiones, mismas que comenzarían a ser atendidas hasta enero del 2025, aseguraron habitantes del pueblo de Santiago Teyahualco.

Van cuatro años lidiando con las obras, periodo en el que han sostenido reuniones y mesas de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además de que hay minutas firmadas con acuerdos que no se cumplieron, agregaron los colonos, quienes refieren que las calles están destrozadas, padecen inundaciones y los comerciantes ya no tienen ventas.

“No estamos en contra del tren, a todos nos va a beneficiar, es un buen proyecto pero está mal estructurado; ellos planificaron algo que fuera tan rápido que no se pusieron a ver todas las consecuencias que esto conllevaría. No tenemos drenajes, son canales de riego, entonces más la cantidad de empresas que llegaron, las viviendas, ¿cómo pretenden que se dé el flujo de aguas pluviales?”, comentó la señora Elvia Méndez.

Suman 6 días de paro en obras de la Línea II del Tren Suburbano; habitantes de Teyahualco exigen respuesta del Gobierno Federal. Foto: Arturo Contreras

El pasado jueves 25 de abril decidieron no dejar que ningún trabajador siguiera con sus labores en tres puntos donde coinciden en la existencia de afectaciones y donde la SICT no les ha cumplido, de acuerdo a sus testimonios, señalando estar cansados de que les den largas con las soluciones; continuando con la protesta desde ese día hasta hoy sin ser atendidos de manera presencial por algún funcionario.

“Los locatarios ya no pueden esperar, ya muchos dicen que nada más aguantan esta semana y ya. Eran aproximadamente 50 locatarios y ahorita ya nada más quedan menos de la mitad. Lo que menos queremos es un enfrentamiento, por eso no hemos cerrado vialidades, sin embargo, si no nos dan solución podríamos cerrar calles y también la autopista Circuito Exterior Mexiquense”, puntualizó Elvia.

En la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que pedirá a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que acuda al sitio para que platique con la gente. “Yo tengo la información de que ya se hicieron todas las obras de mitigación, pero sigue habiendo inconformidad de un grupo y que, en algunos casos, no tienen razón”.

El presidente de México puso como ejemplo que no quieren que exista un confinamiento del tren para que puedan seguir cruzando por la vía, situación que sería riesgosa para la población, manifestando que se construyó un paso a desnivel a 200 metros “y no quieren usar el paso a desnivel para vehículos, no peatonal. Entonces también tiene que haber comprensión de que no podemos hacer un paso a desnivel en cada cruce de calle porque saldría mucho más costoso”.

Al respecto, los vecinos entrevistados por EL UNIVERSAL puntualizaron que ninguno de los dos puentes vehiculares que forman parte de las obras complementarias del Tren Suburbano se encuentra concluido, ambos siguen en proceso de construcción. Además de referir que solo pedían un puente peatonal a la altura de la que será la estación Teyahualco, para que los estudiantes puedan cruzar hacia las escuelas.

“Yo pienso que le están mintiendo al presidente, no está enterado porque no le dicen la verdad. Ahorita que ya le dijeron en la mañanera, esperamos que se dé una vuelta así como la vez pasada. Hicieron un recorrido con la gobernadora y lo hicieron en la zona donde está bien, que es de Nextlalpan para allá”, dijo el señor Luis Antonio Pacheco.

Los habitantes se han turnado para cubrir en diferentes horarios, armando campamentos en El Zacamole, 10 de junio y en la zona llamada la Manzana, llevando alimentos y bebidas a los que están en turno y cubriéndose del sol y la lluvia con lonas o pequeñas carpas, asegurando que no se retirarán hasta ser atendidos en sus demandas.

