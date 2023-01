Pese a Día de Reyes, vendedores de peluches de Xonacatlán reportan 50% menos ventas

Xonacatlán, Méx.- Los vendedores de muñecos en el municipio de Xonacatlán, conocida como la tierra del peluche, han reflejado hasta 50% menos ventas con respecto al 2019, año pre pandemia, pese a que se acerca el Día de Los Reyes Magos, señalaron que hay una baja significativa.

Aunque en Xona, como se conoce a esta demarcación, es posible encontrar las figuras más novedosas, el Demogorgon de Stranger Things, los personajes de Naruto, también de One Piece, Peppa Pig, Pocoyó, Plim Plim, Pokémon, Las Pistas de Blue, muñecas, puercos, cerdos, unicornios el puerco cornio, todo tipo de frutas, verduras, changos y pantuflas, apenas se observan algunas familias recorriendo los negocios.

"Los intermediarios que venían de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y otras entidades se llevan la mitad o menos de lo que compraban en años pasados, es que la economía está baja y los niños ya no quieren peluches, quieren muñecos de acción o tabletas y celulares", lamentó uno de los vendedores.

A tan solo dos días de la llegada de los Reyes los comerciantes del peluche reconocieron que, debido al aumento en el precio de los insumos, tuvieron que aumentar el precio de los muñecos, a la par se enfrentan a la competencia desleal que significa la venta de muñeco chino, que puede ofertarse a mucho menor precio.

Algunos de los trabajadores refieren que tras un largo período de tiempo sin trabajo, apenas volvieron a los talleres y negocios, pero han perdido la esperanza de la llegada de intermediaria y compradores, por lo que incluso determinaron iniciar con la venta de muñecos para el Día del Amor y la Amistad, sobre todo de osos de peluche de todos los tamaños que son los más vendidos.

Margara no pierde la fe en la gente

La señora Margarita, encargada de Peluches ASBA, dijo que han sido días muy duros, pero no pierde la fe de que la gente vuelva, pues durante la pandemia la descansaron más de tres meses sin salario, ni empleo, pues no había ventas, confiaban en comenzar una recuperación paulatina este año, pero no han logrado las cifras de hace dos años.

"Antes de la pandemia se empezaba a ver llegar la gente en diciembre, desde octubre nosotros teníamos muchísimo trabajo, era mucho lo que teníamos que hacer, producir en los talleres, contratan eventuales, pero este año no se ha visto nada. En diciembre vendimos 50% o menos de las cifras acostumbradas y es que hay mucha competencia desleal", refirió.

Algunos de los vendedores coincidieron también en que hay poco dinero en los hogares, los ingresos no son los de años pasados y temen que algunos negocios no sobrevivan.

