Toluca, Méx. Personal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) protestó la mañana de este lunes en Toluca para exigir mejores condiciones laborales. “Pedimos que haya una asignación de base no nada más en ciertas unidades que sea en todo el Estado de México, que cada una de las unidades asigne las bases de acuerdo a los años que han tenido en sus unidades los compañeros porque hay quienes llevan más de 23 años, 15 años sin ser basificados”, contó una de las inconformes. Los manifestantes bloquearon durante más de una hora la avenida Alfredo del Mazo y luego marcharon hacia el palacio de gobierno estatal, donde la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez participaba en un evento.

Protestaron frente al edificio de gobierno estatal y luego una comisión fue atendida por funcionarios mexiquenses. Foto: Jorge Alvarado. EL UNIVERSAL

Los empleados del Issemym que salieron a las calles a manifestarse son los suplentes de los titulares y denunciaron que no obstante que arriesgaron su vida durante la pandemia, el gobierno estatal no les ha compensado todo el esfuerzo que hicieron y muchos de sus compañeros murieron sin recibir estímulos laborales ni económicos. Acusaron que algunos reciben pagos quincenales menores a 200 pesos, por lo que tienen que buscar otras fuentes laborales para subsistir. Aunque pertenecen al sector salud del Estado de México, no cuentan con seguridad social, por lo que también demandaron que reciban esa prestación laboral.

Los manifestantes bloquearon durante más de una hora la avenida Alfredo del Mazo y luego marcharon hacia el palacio de gobierno estatal, donde la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez participaba en un evento. Foto: Jorge Alvarado. EL UNIVERSAL

Protestaron frente al edificio de gobierno estatal y luego una comisión fue atendida por funcionarios mexiquenses. El Issemym informó que revisará las condiciones laborales de su personal eventual de enfermería en las unidades médicas de tercer nivel de atención. Se realizará un estudio de factibilidad financiera a través de la Coordinación de Administración y Finanzas; y un análisis de fondo, en conjunto con la Sección Sindical del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), para subsanar los pendientes de basificación, qué administraciones pasadas dejaron inconclusas.

El Issemym informó que revisará las condiciones laborales de su personal eventual de enfermería en las unidades médicas de tercer nivel de atención. Foto: Jorge Alvarado. EL UNIVERSAL

También, dio a conocer que valora la planeación de una agenda que oferte un concurso de escalafón cerrado por unidad médica. Además de hacer los ajustes correspondientes para que la sección sindical SUTEYM-Issemym integre un programa de regularización de las condiciones laborales del personal eventual de enfermería, por orden de competencias, habilidades, conocimientos y antigüedad. El Issemym afirmó que garantiza que los servicios de enfermería no se verán afectados.

