Este martes 14 de noviembre, la activista Saskia Niño de Rivera publicó en su proyecto de Youtube "Penitencia", la historia de Laura, quien es acusada de extorsión tras haber golpeado a Brenda, una maestra de kinder porque supuestamente quemó a su hijo.

De acuerdo con lo que relató Laura, el 17 de julio, ella y su esposo Jesús acudieron a la escuela "Frida Kahlo" para hablar con la directora debido a que el pequeño de 3 años dijo que una "maestra" lo quemó y lo aventó contra la pared.

"Yo soy muy apegada a mi hijo. Le gustaba ir mucho a la escuela, él era muy noble, tranquilo y amoroso hasta con sus maestras. A veces las abrazaba y les decía: 'Te amo Miss'. relató Laura a Saskia.

"Ya no lo notaba raro"

Hasta que la joven se percató de cambios en el comportamiento del pequeño Cris de 3 años, "ya no lo notaba raro. Si eran los compañeros los que le hacían algo o porque salía así. La directora nunca me dio la cara", aseguró.

Fue un viernes al meterlo a bañar que Laura notó una quemadura en el brazo "algo muy grande, mi hijo no me quería decir, le rogué, hasta que me dijo: 'mamá me lo hizo la miss porque no me dejo subir al tobogán, me dijo cosas groseras, me aventó contra la pared", describió la joven con la voz entrecortada.

Relató que el pequeño se lo confesó "llorando y en ese momento se me rompió el corazón y sentí horrible, lo recuerdo y me da tanto coraje porque mi hijo es muy tranquilo, es un niño muy obediente; no había necesidad de hacerle eso".

Laura explicó que su esposo trabajaba en las noches como camillero en un hospital y hasta que llegó le contó y fueron hasta el día lunes al kinder.

"Me le fui encima, no lo pensé"

"Lo que nosotros queríamos era arreglar el problema, cuando llegamos y la maestra abrió la puerta mi hijo me dice 'es ella mamá, fue ella', fue cuando me le fui encima, no lo pensé".

La joven madre denunció que se han violado derechos básicos a levantar la denuncia, luego ser detenida y arrebatarle a su hijo. Acusó que sus fotos y dirección entregados a la escuela fueron expuestos.

Aseguró que su esposo en ningún momento tocó, amenazó o siquiera hincó a la maestra para que le pidiera perdón a su hijo, aunque aceptó que le dijo "a mí hijo no lo vuelves a tocar".

Finalmente, Laura teme que la mediatización de su caso en lugar de hacer justicia para su hijo le haga pasar muchos años por un delito que no cometió porque le han intentado "cuadrar otros delitos".

Aclaró que aunque no ha podido hablar o ver a su hijo "no me arrepiento, yo sólo defendí a mi hijo, solo le pegué, es muy injusto".

Laura podría ser sentencia a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

