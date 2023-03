“Las niñas no se tocan”: Salen a marchar en avenidas principales de Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- “Las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan” gritaron una y otra vez decenas de mujeres que participaron en una marcha en Neza, el segundo municipio más poblado del Estado de México.

Se concentraron en la cabeza del Coyote, en la intersección de las avenidas Pantitlán y Adolfo López Mateos, desde donde partieron hacia el centro de la ciudad.

Muchas llegaron vestidas con prendas color morado, como símbolo del feminismo que enarbolan. Otras iban de negro por el luto en el que se encuentran por los asesinatos de las Mujeres ocurridos en el país desde hace varios años.

El contingente fue escoltado por policías municipales, no obstante que muchas de las consignas eran contra las corporaciones de los tres niveles de gobierno, a las que acusan de no protegerlas y de agredirlas.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!” También vociferaron mientras caminaban por la avenida Adolfo López Mateos.

Por la marcha el tránsito vehicular resultó afectado, aunque los elementos de la Policía de Tránsito hicieron cortes a la circulación en varias zonas.

“El estado opresor es un macho violador!”, fue otra de las consignas que gritaron mientras avanzaban.

Los policías también caminaron con ellas, algunos desde la retaguardia del contingente, así como otros oficiales en motocicletas.

Algunas se manifestaron por las mujeres que han sido asesinadas y sus victimarios siguen en libertad, por lo que exigieron que sean detenidos.

Otras lo hicieron porque también han sido víctimas del sistema judicial.

Como los familiares de Elizabeth e Ilse, dos jóvenes que fueron condenadas a 56 años de cárcel por matar a un hombre en el 2019, aunque los dictámenes periciales determinaron que murió por un problema de páncreas y no por las supuestas lesiones que ellas le provocaron.

Después de pasar por la presidencia municipal, las mujeres se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia.

“Vivas, se las llevaron, vivas, las queremos!” gritaron.

Ahí hicieron un mitin para acusar a las autoridades ministeriales de omisas, cómplices, de falta de empatía y de no ayudar a las víctimas de violencia.

Luego se dirigieron al Antimonumenta que se encuentra sobre la avenida Chimalhuacán y donde se colocó un memorial para recordar a todas las que han muerto en esta zona del Valle de México.



