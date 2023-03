Integrante del consejo del IEEM presenta denuncia por violencia política de género

Toluca, Méx.- Por primera vez una integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó una denuncia por violencia política de género y fue por parte de la consejera Karina Vaquera Montoya, en contra Efrén Ortiz Álvarez, representante del partido Nueva Alianza ante el árbitro electoral, por considerar que en la sesión que se llevó a cabo el 23 de enero utilizó la sesión del pleno para atacarla.

"Nunca antes una mujer consejera había presentado una denuncia por violencia política, antes no estaba tipificado, pero esto no quiere decir que no se existiera y particularmente yo soy defensora de este tipo de temas y si somos violentadas debemos denunciarlo", indicó.

Además, llamó a las compañeras de todos los espacios del órgano Electoral que hayan sido violentadas para que denuncien, no solo basta decirlo. Este procedimiento especial sancionador deberá llevar su curso, pues cuando se ve menoscabado el derecho de una mujer a participar en la vida pública, a ejercer su derecho a disentir, expresar lo que opina respecto de las decisiones que se toman en un colegiado.

Detalló que en esa ocasión, el representante utilizó expresiones verbales y faciales de denostación en contra de la consejera por un acto de transparencia y rendición de cuentas que ella llevó a cabo ante medios de comunicación, tras haber rechazado la prestación de una camioneta nueva que le otorgó el Instituto.

Afirmó que están en una relación asimétrica, pues él es representante de un partido político ante el Consejo General, del que ella forma parte, con facultades expresas, donde además fue cuestionada sobre si ella denunciaba o no otras situaciones para las que no está facultada, toda vez que la ley es muy precisa en relación con sus funciones.

asgs