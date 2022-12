El pasado 18 de septiembre, el famoso youtuber “Heisenwolf”, manejó en sentido contrario y a alta velocidad un vehículo Chevrolet Camaro, color rojo con franjas blancas; esto provocó que se estrellara contra un taxi colectivo y así perdieran la vida seis personas, entre ellas una menor de edad, sin embargo, tres meses después, el creador de contenido compartió un video disculpándose.

“Un accidente no define lo que soy, no define lo que fui, ni define lo que seré”, dijo Heisenwolf en una grabación subida a su cuenta de YouTube la cual tiene más de un millón de suscriptores pese a los problemas legales con los que está involucrado.

Tras estar relacionado con la muerte de tres hombres y tres mujeres, una de ellas de 10 años de edad, explicó que no había hablado del tema por respeto a las víctimas, para que la tragedia no se volviera “un circo mediático” así como para no intervenir en el proceso legal.

Auto del youtuber tras el choque

En repetidas ocasiones el youtuber pidió disculpas a las personas afectadas, asegurando que no sería el mismo de ahora en adelante.

Luego de hablar aparentemente con tristeza del tema y de sentirse sumamente arrepentido, anunció a su millón de seguidores que iba a regresar a la plataforma y seguiría creando contenido para ellos. Cabe mencionar que sus videos tratan de opiniones del mundo gamer, otaku y geek.

“Odio muchas cosas en la vida, y en general se que es injusta, dolorosa, pero que mejor que compartir ese dolor JUNTOS y hacerlo más ameno, este canal es para poder pasar este tiempo que tenemos de la mejor manera QUEJANDONOS DE MUCHAS COSAS”, se lee en la descripción de su canal.

Ante este video, aunque tiene más de 23 mil likes, la mayoría de los comentarios le reprochan al joven por haber regresado cuando, dijeron, debió quedarse callado por respeto a las víctimas. Muchos otros cuestionaron que así es la vida en el México, donde se puede salir impune de un delito grave solo por tener dinero.

Cabe recordar que Heisenwolf llegó a un acuerdo reparatorio con los familiares de seis personas que murieron en un accidente automovilístico en la carretera Atlacomulco - Acambay.

Los allegados de las víctimas ahora esperan el pago por la reparación del daño, de acuerdo con la audiencia, realizada este jueves en el distrito judicial de El Oro.



¿Quién es Heisenwolf?

Heisenwolf es el seudónimo bajo el que Amado "N" publicaba videos en YouTube. Su canal principal suma casi 1 millón y medio de suscriptores, mientras que los canales Heisenwolf 2 y Heisenwolf 3 poseen 136 mil y 47 mil suscriptores, respectivamente. En Instagram, el creador de contenido es seguido por más de 116 mil personas.

El nombre proviene de su admiración por Heisenberg, protagonista de Breaking Bad; alcanzó una gran popularidad gracias a su serie de videos de "3 minutos o menos", en los que aborda temas populares de internet, como los "otakus", los "whitexicans" y las "e-girls".

De igual modo, es conocido por su "memelogía" —videos en los que explica el origen de los memes—, por sus videoensayos ".RAR" y por el podcast "Alch nadie te preguntó", entre otros.

En la descripción de su canal se lee: "odio muchas cosas en la vida, y en general sé que es injusta, dolorosa, pero qué mejor que compartir ese dolor JUNTOS y hacerlo más ameno, este canal es para poder pasar este tiempo que tenemos de la mejor manera, quejándonos de muchas cosas”.

En marzo de 2022, Heisenwolf manifestó su deseo de explorar formatos más elaborados para sus videos de YouTube, pero abandonó la idea y explicó que había estado enfrentando problemas emocionales.



