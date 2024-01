Toluca, Méx.- Con cubetas, garrafones, botes de basura y hasta ollas de aluminio colonos de La Teresona, en Toluca, esperaron más de una hora formados sobre la acera para recibir el agua de las pipas que entre todos contrataron para poder abastecerse del líquido.

La espera, dijeron los habitantes de esta colonia, no es tan grave como no tener agua para las actividades básicas del hogar, no se puede lavar ropa, limpiar la casa o lavar los patios.

En la capital mexiquense al menos 55 colonias, donde habitan un promedio de 170 mil personas, padecen escasez de agua, pues dependen del suministro del Sistema Cutzamala.

Ahí, desde hace 15 días se agudizó la escasez del líquido tras el anuncio sobre una nueva reducción del tandeo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CAEM).

Algunos de los afectados por estas condiciones indicaron a EL UNIVERSAL que decidieron comprar una pipa de agua entre varias familias, pues la mayoría no cuenta con recursos suficientes para comprarla sola, además no tienen cisterna ni tinacos donde almacenar el recurso, por lo que optaron por almacenarlo en cubetas y botes, donde puedan conservarlo limpio.

“El problema no sólo es de un día y además, por ejemplo quienes tenemos niños, necesitamos lavar la ropa seguido y también necesitamos estar lavando los baños, es muy riesgoso no tener con qué hacer estas tareas y estar comprando garrafones es imposible”, comentó el señor Carlos.

“Lo que pedimos es saber cuándo se va a restablecer el servicio, porque llevamos así semanas sin agua, estamos hartos de esto. Mi hija lleva casi una semana sin bañarse porque a jicarazos no se puede en las mañanas, lo que viene es la enfermedad y gastar otra vez en pediatra”, dijo a su vez la señora Fernanda.

