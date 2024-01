Toluca, Méx.- “No es justo para nosotros pagar por el servicio de agua, estar al corriente y no recibir una sola gota desde hace dos semanas”, reclamó la señora María Cruz, de la colonia Los Ángeles, una de las decenas de habitantes en cinco colonias toluqueñas en las que de acuerdo con los vecinos, no han recibido “una sola gota de agua” desde hace 15 días.

Está mañana vecinos de las colonias Los Ángeles, Rancho La Mora, Tlacopa, Club Jardín, La Guadalupe, Santiago Miltepec, La Teresona y otras del centro se manifestaron en la salida a la carretera a Atlacomulco, en La Maquinita, para demandar a las autoridades municipales solución a la escasez del recurso, pues afirmaron que sin agua es imposible realizar actividades básicas como lavar baños, trastes, bañarse o cocinar.

Foto: jorge Alvarado

María Cruz, de la colonia de Los Ángeles indicó que ella se encuentra al corriente con los pagos y cada recibo le llega en un promedio de 9 mil pesos; sin embargo, no ha tenido Agua de manera permanente desde hace más de dos semanas, si bien la intermitencia del agua data de hace 10 años, desde que se construyó el Sistema Cutzamala, explicó que agudizó en los últimos 15 días, pues desde entonces no cae una sola gota.

Expuso que otro de los conflictos es que las bombas y los aparatos como las lavadoras, se han quemado debido a que los ponen a trabajar y se queman, pues no hay agua, a la par, es imposible pagar pipas que recarguen la tinacos y las cisternas cada semana o cada 15 días.

Señaló que las autoridades hasta el momento no le han dado una solución y en el organismo de Agua, en las ventanillas el personal únicamente se limita a explicarles que no es una una problemática que corresponda al municipio y por ello no lo pueden solucionar.

Tras dos semanas de haber agudizado la escasez, los habitantes de las colonias de Toluca mencionadas exigieron solución a la falta del recurso, toda vez que hay personas de la tercera edad, además de discapacitados en riesgo.

Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

“No hemos tenido agua durante dos semanas de manera permanente, apenas hace unos días hubo suministro, pero era una línea muy delgada que no alcanzaba a llenar una cubeta”, dijo Martha Silvia Díaz.

Comentó que el suministro es intermitente, a veces por días, en ocasiones por horas, han llegado algunos segundos en los que abre la llave y cae agua, e inmediatamente deja de salir.

Explicó que se comunican al organismo de Agua de manera constante en donde no les dan una solución a su problema, pues argumentan que dichas colonias dependen del abastecimiento del sistema Cutzamala, y es la razón por la que no llega un tandeo permanente hasta sus viviendas, situación que no puede solucionar el Ayuntamiento dada la baja en los embalses que conforman dicho sistema.

“Se empiezan a aventar la bolita unos a otros y nosotros somos los perjudicados. Vamos a continuar con las protestas”, agregó.

A ello se suma el incremento en el costo de las pipas que han llegado a cobrar entre 900 y mil pesos, únicamente llegan para llenar cisternas, aquellas que admiten abastecer los tinacos cobran 400 pesos más, aparte de una renta por el uso de la escalera, pese a que los colonos están al corriente en los pagos por el servicio del agua, dijeron que hasta el momento no han logrado abastecerse con las pipas gratuitas que ofertó el Ayuntamiento, pues ninguno quiere llenar tinacos, ni subir a un segundo piso, sólo aquellos que están al ras del suelo y la mayoría no cuenta con cisterna.

A este conflicto, una de las inconformes agregó, que diversas viviendas en la colonia rancho La Mora y Santiago Miltepec han resultado afectadas, pues derivado de la extracción del recurso para el sistema cutzamala se fracturaron las viviendas y hasta el momento no hay quien resuelva el problema.

Debido a estas condiciones, los vecinos, informaron que también se reunirán esta tarde para acordar cómo y cuándo serán las siguientes protestas hasta solucionar el problema y lograr recuperar el abastecimiento de agua.

