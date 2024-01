Toluca, Méx.- La demanda de tinacos en Toluca ha elevado hasta en algunos casos hasta 40% desde hace más de un mes debido a la escasez de agua, pues en las ferreterías pasaron de vender uno diario a seis por día, toda vez que la gente busca almacenar agua que abastecen con pipas, coincidieron los entrevistados.

El tinaco de mil 100 litros cuesta entre 3 mil y 3 mil 500 dependiendo la marca aunque en este caso, también están vendiendo algunos tinacos con defecto en aproximadamente mil y mil 500 pesos dependiendo de la capacidad, depende del defecto.

“Los conocemos como de segunda, depende del defecto que tiene el tinaco, la rebaja que se hace, pero realmente son funcionales, porque lo que tiene es daño porque están despostillados o tienen en el interior alguna cosa, pero sirven igual. La realidad es que mucha gente los quiere para tenerlos en el patio de la casa, la cosa es que sean útiles para guardar agua”, comentó Daniel, uno de los vendedores.

Las personas que más han acudido a comprar este tipo de aditamentos son las que habitan en las colonias del Centro de Toluca y que de acuerdo con el ayuntamiento, es uno de los cuadrantes con más afectaciones por la escasez de agua y la baja presión con que llega el líquido.

De acuerdo con los vendedores, la demanda se intensificó a partir de la semana pasada, cuando se anunció la baja en el suministro de agua por parte de las comisiones estatal y Nacional del Agua (Conagua) derivado de las condiciones de almacenamiento provocadas por la sequía en los tres embalses que componen el Sistema.

“Por ejemplo los rotoplas están más caros, pero la gente no viene por la marca, lo que compran son tinacos para poder guardar agua, porque la mayoría no tiene cisterna y las pipas sólo llenan en espacios que están en un primer piso, no en el techo o la azotea, porque entonces ya cobran un extgra de 400 pesos, más la escalera”, comentó Daniel.

A la par, la demanda de bombas y mangueras creció, aunque en estos casos la gente adquiere la bomba más económica, que tiene un valor de 800 pesos y la manguera 10 pesos el metro, se llevan entre 10 y 20 metros, para conectar sus tinacos y que suba el agua. Los tinacos van de mil 100 a 750 y 450, pero de La Teresona, El Cóporo, La Universidad, donde menos agua hay y las ferreterías los llevan a domicilio.

De acuerdo con el ayuntamiento de Toluca, la baja en el suministro de agua derivado de las condiciones del Sistema Cutzamala se tradujo esta semana en una baja de 150 litros por segundo, lo que ha generado que la ciudadanía busque la alternativa de pedir pipas al ayuntamiento de Toluca o comprar en empresas privadas, pues desde hace al menos cinco días que no escurre agua hacía cisternas y tinacos. Estas condiciones afectan a 55 colonias, donde habitan 170 mil personas, especialmente en el centro histórico.

