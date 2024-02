Toluca, Méx.— Los municipios mexiquenses colindantes con Morelos, Michoacán y Guerrero, conocidos como Tierra Caliente, son una zona abandonada en seguridad, donde el crimen organizado, principalmente La Familia Michoacana, ha logrado una base social que los defiende e impide el avance de acciones de seguridad y desarrollo para las familias, reconoció Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad del Estado de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que para la presente administración es crucial la recuperación de dicha región, y aseguró que hay avances luego del 8 de diciembre, cuando habitantes de Texcapilla, en Texcaltitlán, se enfrentaron y asesinaron a líderes de una célula de extorsión de La Familia Michoacana, “un hecho tan mediático” que obligó a las autoridades estatales y federales a poner especial atención en la región.

Subrayó que para la secretaría es una oportunidad que tiene que aprovechar. “El hecho de que se haya dado una situación tan relevante, tan mediática, nos obligó a las autoridades federales y estatales a poner una atención especial en la zona y el hecho de que estemos en acompañamiento permanente de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) significa que podemos hacer frente a grupos que están fuertemente armados, entrenados, con una presencia desde hace muchos años, con conocimiento del territorio y base social”.

Es un tema “delicadísimo, porque esa base social impide las acciones de gobierno, obstaculiza las acciones policiales de prevención, combate al delito y finalmente significa la cooptación de ciertos sectores sociales. Inclusive comerciales y les brindan cierta legitimidad a las células delictivas”, expuso.

Andrade Téllez admitió que es una situación muy compleja, por eso es tan importante la atención a las causas, la reconstrucción del tejido, recuperar la base social en favor del estado.

Recordó que esa zona debe enfocarse como una sola zona: Tierra Caliente, porque la dinámica social se comparte pese a las diferencias geográficas; en ese sentido, no es un tema estatal sino regional, por lo que la colaboración y las políticas públicas y de seguridad específicas tienen que ser interestatales, con una connotación nacional.

Destacó las mesas interestatales de la Construcción para la Paz, entre Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos que tenían ese enfoque de atender el tema de Tierra Caliente.

¿Considera que el sur fue abandonado por la autoridad?

—“La respuesta es sí, ese es el diagnóstico, con todo el respeto y la proporción de las cosas. Sí hay un abandono de la mayor parte de la zona sur del estado, esta región de Tierra Caliente, en lo que compete al Estado de México sí encontramos falta de acciones de gobierno, sí encontramos un abandono en temas de infraestructura, acciones sociales, seguridad, por supuesto.

“Somos autocríticos y debemos mejorar, si no reconocemos que las cosas no están bien, no tendríamos la voluntad de solucionarlo o mejorarlo. En el caso de Texcapilla hay una instalación de la policía estatal relativamente cerca [de la comunidad] y no se pudo tener una respuesta pronta el 8 de diciembre, cuando se enfrentaron habitantes a una célula de La Familia Michoacana, porque realmente no había despliegue de elementos por allá, por esta inercia de no estar presentes en la zona”.

Afirmó que es un tema muy complejo porque las acciones individuales, y no coordinadas, ponían en riesgo la vida de los policías.

“Somos más los buenos, necesitamos sumarnos en este pacto social para que todos juntos vayamos evitando que esto suceda”, dijo.

¿Es posible recuperar la base social y disminuir los delitos?

—“Por supuesto que es posible revertirlo; cuando tienes una tendencia y un fenómeno lo primero es detener su crecimiento, propagación, filtración y crecimiento, que es algo que ya se hizo. El objetivo es comenzar paulatinamente a reducirlo, para ir eliminando, disminuyendo los delitos a su mínima expresión, cosa que también ha sucedido.

“Los efectos de la reducción será complicado medirlos porque no hay denuncias, no podemos tener una radiografía clara de lo que está sucediendo, porque las víctimas no denuncian y la incidencia delictiva está medida en carpetas de investigación. No significa que eso sea una radiografía de cómo está la incidencia delictiva, sino de cuántas carpetas de investigación se inician por eventos delictivos y eso tiene correlación con la denuncia y en esa zona —como ha sido registrado— la gente no denunciaba por miedo. Y mientras más eficaces seamos para generar confianza, la gente va a denunciar más.

“Versa un dicho: los números no mienten, pero sí se puede mentir con los números; entonces, presentarlos de una manera adecuada, con contexto, nos sirve para lo que realmente necesitamos y tener claridad de dónde estamos parados”.

Sobre las corporaciones municipales ¿Habrá mando único? La mayoría de los municipios no tienen recursos para fortalecer a la policía, muchas están señaladas por estar coludidas con la delincuencia...

—“Es un tema complejo, más en el momento en que estamos, previo a una elección. La gobernadora y todos los que integramos el gabinete somos muy respetuosos de los temas políticos; como comentaba, la seguridad no se politiza y somos respetuosos de la autonomía de los municipios. En ese sentido, tratamos de privilegiar el diálogo, la coordinación. Yo siempre he dicho que se predica con el ejemplo y así hemos logrado sumar a varios municipios, espero que logremos que otros se sumen a la estrategia”.

Comentó que al asumir el cargo lo importante es saber dónde están parados, para identificar las dinámicas delictivas en diferentes zonas, como el oriente, la zona conurbada con la Ciudad o la zona sur.

¿Cuál sería la región prioritaria, lo primero por abordar?

—“No nos gusta ser reactivos ante ciertos eventos, pero creo que es obvio y sería una falsedad decir que no reaccionamos o focalizamos los esfuerzos cuando se da una situación extraordinaria. El tema extraordinario se presentó en la región sur de Tierra Caliente, en Texcapilla específicamente, eso nos obliga a reforzar esa zona con acciones puntuales, contundentes e importantes, como la creación de un mando especial del Ejército, la definición de la Construcción de un cuartel de la Guardia Nacional”.

Adelantó que se trabaja en el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez de la instalación de la Policía Estatal en la zona y la construcción de un C5, con características distintas, para lograr el fortalecimiento y la presencia de la policía y así recuperar espacios.

“Los fenómenos delictivos tienen una cualidad específica, cuando hay ausencia de autoridad en su integralidad de concepto, los ocupa la delincuencia para subsanar la falta de acciones de gobierno”.

Sobre lo que viene en su gestión, Andrade Téllez refirió que es fortalecer a la institución con el tema de inteligencia y prevención. Para la facultad de investigación, sostuvo, faltan una serie de reformas, como la Ley Orgánica Estatal y hay que crecer el estado de fuerza de los elementos estatales “para conformar mejores policías, más capacitados, con mejores prestaciones y en mejores condiciones”.

“Reconocer lo que se ha hecho bien, no se trata de construir lo que se hizo antes, sino fortalecer y reconocer lo que se hizo bien, siempre menciono que un acierto fue la consolidación de las distintas áreas e instituciones de seguridad en una secretaría que no existía”, indicó.

Señaló que la inercia generó que no se tenga una dependencia que haya sido planeada desde su origen como una secretaría, por lo que, afirmó, es necesaria su reorganización, el fortalecimiento de sus facultades y capacidades desde un punto de vista jurídico-administrativo.