Atizapán de Zaragoza, Méx. Presa Madín no ha aumentado su dotación de agua a Atizapán de Zaragoza, pese a que este ayuntamiento ha invertido 13 millones de pesos en la recuperación de esta cuenca y casi toda el agua se va a la Ciudad de México, señaló el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas.

Atizapán de Zaragoza depende en 80% del Sistema Cutzamala y con la reducción del caudal en más del 50% para este municipio, que afectó a miles de familias atizapenses, por lo que desde su llegada al gobierno municipal, Pedro Rodríguez aseguró que buscó hacer frente a la emergencia hídrica que ya se vislumbraba y decidió invertir recursos para recuperar la Presa Madín.

“En la recuperación de la Presa Madín llevamos invertidos más de 13 millones de pesos y el compromiso que tenía de ellos – de autoridades federales y estatales- es que una vez que trabajara la planta, nos iban a aumentar el caudal, cosa que a la fecha no ha sucedido, pero yo sigo insistiendo en ese tema porque me preocupa y me ocupa. Yo voy a hacer todo lo posible por solventarlo”, enfatizó durante una gira de trabajo en la colonia México 86.

“Hoy está recuperada, la planta potabilizadora de la Presa Madín ya está trabajando, pero se están llevando casi toda el agua para la Ciudad de México y no depende de Pedro. Qué más quisiera que si está en nuestro municipio, lo primero que nos sirviera sea para abastecer a las colonias de Atizapán, pero yo no puedo manejar ni controlar las aguas porque son nacionales. Estoy sujeto a la autorización que nos dé la CONAGUA”, recalcó Rodríguez Villegas.

No obstante, para atender la emergencia hídrica, el alcalde indicó que su administración ha implementado diferentes trabajos para aminorar los efectos de la problemática que afecta a varias poblaciones del Estado de México y también a la Ciudad de México.

“Rehabilitamos 36 pozos que tenemos, para que nos den más caudal, perforamos 6 pozos, dos ya están en operación, los otros están en miras a que comiencen a funcionar y nos ayuden a palear el tema de la falta de agua. Compramos más pipas, mangueras con mayor extensión para que las pipas a donde no alcanzan a entrar pueda llegar la manguera. Rehabilitamos 5 plantas tratadoras de agua, para que todas las áreas verdes del municipio, igual que las de las zonas residenciales, se rieguen con agua tratada”, explicó Pedro Rodríguez.

Además, el alcalde informó que están construyendo dos macrotanques, uno en Tepalcapa, el cual ya está a punto de concluirse con el fin de almacenar el líquido y poderlo distribuir por medio de las redes hidráulicas.

“Ustedes también tienen que apoyar y cuidar el agua, ya no se vale regar los patios y las banquetas con la manguera. Hoy todos deben restringir el uso del agua para que nos alcance a todos”, expresó.

Otra acción que fue posible con el pago de impuestos de la gente, “se entregaron 3 mil 600 tinacos y actualmente se están registrando para otorgar otros 10 mil, con un costo de recuperación de la tercera parte de su valor, con el fin de contar con un contenedor para almacenar el líquido cuando haya agua”, indicó el presidente municipal.

Pedro Rodríguez aseguró que las nuevas normas y lineamientos para las construcciones, obligan a contar con receptores de agua de lluvia que abastezcan los sanitarios para no usar agua potable.

“Tenemos que cuidar el agua, ya no se vale bañarse con la llave del agua abierta. Hoy todos deben restringir el uso del agua para que nos alcance a todos”, concluyó.

El presidente municipal entregó a los habitantes de la colonia México 86 la rehabilitación del drenaje sanitario, red o sistema de agua entubada y rehabilitación con concreto asfáltico de la calle Marruecos, del tramo que va de Ignacio Zaragoza a calle Holanda.

