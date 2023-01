“Feliz año nuevo, papá, estés donde estés”, hijo de vendedor de tamales, agradece apoyo a sociedad

Cuautitlán Izcalli, Méx.- “Feliz año nuevo papá, estés donde estés, y ten certeza que seguiré luchando hasta obtener justicia por ti”, afirmó Raziel en un mensaje dirigido a su padre Jorge Claudio al tiempo que agradeció el apoyo de la sociedad tras enterarse de la detención y vinculación a proceso de Ken Omar el conductor que arrolló y mató a su padre cuando iba a vender tamales.

El 24 de diciembre el conductor de un auto Mini Cooper, luego de atropellar a Jorge Claudio y destrozar su triciclo en el que vendía tamales huyó del lugar, fue detenido por policías municipales y horas después fue liberado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “con forme a derecho” por tratarse de un homicidio culposo.

Tras las protestas de abogados defensores de Derechos Humanos, de la familia de Jorge Claudio, de sus clientes y vecinos, el conductor de 32 años identificado como Ken Omar volvió a ser detenido el 31 de diciembre y vinculado a proceso este 2 de enero ahora por homicidio doloso.

Hay avance para obtener justicia: Raziel

Tras enterarse de la detención del conductor del Mini Cooper, el joven estudiante de la UNAM agradeció “a toda la gente que me ha estado informando sobre la aprehensión del homicida de mi padre, agradezco mucho el interés que han tenido en el caso de mi papá, porque en estos momentos tan difíciles no me siento solo, me siento con el apoyo de cada uno de ustedes”.

“Agradezco a mis compañeros de la UNAM, a mi familia, a mis amigos, a los conocidos de mi papá, a sus clientes, a las personas por toda la República y sobre todo a los medios de comunicación porque gracias a todos pudimos ser escuchados y se hizo un avance, espero seguir contando con su apoyo, y de esta manera después de un tiempo obtener la justicia que merece mi papa, que en paz descanse”.

Raziel deseó a sus compañeros de la UNAM “un feliz año nuevo, disfruten al máximo estas fechas con sus padres, valórenlos y abrácenlos, háganles saber que los quieren mucho. A mí se me quitó la oportunidad de festejar el día de hoy un año más de vida con mi papá”.

“El dolor y el vacío que he sentido no puedo definirlo, y de verdad deseo que nadie padezca una situación similar, porque es horrible no dejar de pensar en todos los planes que a veces uno tiene con la familia y en un abrir y cerrar de ojos todo eso se esfuma”, lamentó el joven de 21 años de edad.

“Feliz año nuevo papá, estés donde estés, y ten por certeza que seguiré luchando hasta obtener justicia por ti”, afirmó es estudiante de FES Cuautitlán de la UNAM.

axl