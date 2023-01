Exigen justicia por Norma Angélica, asesinada por su pareja en Metepec

Toluca, Méx.- La familia de Norma Angélica Domínguez Osorio demanda justicia, un cortejo fúnebre recorrió las calles en el primer cuadro de Toluca, desde su casa en la colonia Santa Bárbara, hacia el panteón donde fue sepultada e hicieron una parada en el Palacio de Gobierno para reclamar la inacción por parte de las autoridades. Ella fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Josafat N, el sábado dentro del cuarto de un hotel.

De acuerdo con sus familiares, salió el sábado con Josafat, después trascendió sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer muerta en el hotel La Muralla de Metepec, horas más tarde supieron que era Norma. Debido a que sabían dónde vivía el presunto responsable, esperaron y al verlo inició una persecución, pues intentó huir a bordo de una motocicleta.

Los familiares lo alcanzaron en el parque Carlos Hank, donde intentaron lincharlo, pero fue rescatado por la policía municipal, después puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Este martes, entre llanto y frustración, los familiares fueron acompañados por integrantes de organizaciones feministas. En el recorrido hubo música, la que le gustaba a Norma, una mujer joven con tres hijos, que salió de su casa sin saber que no volvería.

De acuerdo con sus familiares, era madre de tres pequeños, vendedora informal, la describen como una mujer fuerte, feliz a la que le encantaba la música.

Las flores y el copal, no faltaron, hubo también reclamos, porque no querían despedirse de ella, sus amigos opinaban que no era su momento, "no lo merecía".

A la par, los allegados de Norma llevaron a palacio de gobierno su ataúd, fue una protesta porque siguen siendo las mujeres, víctimas de los hombres, que siguen acabando con la vida de mujeres que creían estar seguras con su compañía.

Antes de llegar al panteón, el cortejo fúnebre paseó por las calles del centro de Toluca, frente a Palacio de Gobierno exigieron justicia, sus amigas cargaron el féretro, aunque por momentos parecían perder la fuerza pues ganaba el dolor de haberla perdido.



Norma solo salió con su pareja

Los hechos ocurrieron el sábado por la mañana, cuando los empleados del hotel La Muralla fueron a la habitación 110, pues se había excedido el tiempo contratado.

Sin embargo, no contestó nadie, al entrar al lugar, encontraron a Norma con un cinturón en el cuello, cómo si se trata de un suicidio.

Al lugar ubicado en Paseo Tollocan, acudieron las autoridades, hallaron el cuerpo y supieron que la pareja llegó en una motocicleta, alrededor de las 04:00 de la mañana, salió él solo.

El domingo, Josafat fue rescatado por elementos de la policía municipal de Toluca en el parque Carlos Hank, pues vecinos de la zona lo golpeaban al identificarlo como el presunto responsable de asesinar a Norma.

Josafat vivía con ella y fue identificado por la motocicleta que conducía cuando llegaron al hotel, tras presentarlo ante el Ministerio Público, fue enviado al penal de Almoloya de Juárez en tanto se define su situación jurídica.