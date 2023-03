Exigen frente a la Fiscalía de Edomex, la aparición con vida de Monserrat Itzel Valdés Peralta 

Toluca, Méx.- "No quiero que me entreguen a mi hija muerta", dijo la señora Mónica Peralta, quien busca a Monserrat Itzel Valdés Peralta de 16 años de edad, reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, tras salir de su casa el 24 de febrero entre las 18:00 y 19:00 horas, en San Juan de las Huertas, municipio de Zinacantepec.

Acompañada por algunas personas cercanas, realizó una marcha en el municipio mencionado, en donde dijo en entrevista que a su hija la vieron el viernes pasado en una plaza comercial, acompañada por su novio o pareja, pero éste ha rechazado encontrarse con ella.

La señora relató que su hija vivió con el hombre con quién fue vista, pero a raíz de un problema entre ambos, ella volvió a su casa; sin embargo, el viernes salió entre las 18:00 y 19:00 horas, desde entonces no volvió a responder el teléfono y vecinos de la zona la vieron por última vez en una plaza comercial con su novio, quien es mayor de edad.



Teme que su hija sea víctima de un delito

Mónica Peralta, mamá de la joven reportada ante las autoridades como no localizada, dijo que la menor siempre que sale de casa avisa a dónde y con quién va; sin embargo, en esta ocasión no lo hizo y si bien aceptaría la decisión de su hija de irse a vivir con su novio, hasta ahora éste no ha querido admitir que la tiene en su poder, por lo que la señora alega que "se encuentra privada de la libertad".

Explicó que han tratado de comunicarse con el novio, pero no ha respondido, e incluso la hermana de esta persona, señaló que también está desaparecido.

"En la conversación de messenger que un amigo de mi hijo tuvo con ella dice que está bien, que está en un cuarto y que sí le están dando de comer. Un amigo se contactó con mi hijo y le dijo eso, no sé si la están manipulando o en realidad está bien", comentó.

Señaló que teme que su hija sea víctima de un delito, pues no ha podido contactarla. Platicó que su hija dejó de trabajar y ayudaba en su casa, donde todo iba bien por lo que descartó que ella tenga motivos para fugarse de casa.

"A este señor lo conozco, era su pareja, hace 15 días tuvieron un problema y ella sacó sus cosas de dónde vivía. No es para que se la lleve así, siento que la tiene amenazada o algo así y uno de mis hijos le llamó para preguntarle si la tiene, pero él lo negó. Incluso la hermana de este sujeto dijo que él también anda desaparecido, solo pido que ella y él digan que sí están juntos por su voluntad y yo lo aceptaría", comentó.

Expuso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se tardó dos días en publicar la alerta Odisea, pese a que hasta el momento ella no se ha pronunciado sobre si está o no de acuerdo de haberse ido o con quién se encuentra.

