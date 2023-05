Toluca, Méx.— Cerca de 40 minutos tardó Alejandra del Moral Vela, candidata del PRI-PAN-PRD-NA al gobierno del Estado de México, en llegar hasta el templete donde la esperaban los líderes de los cuatro partidos políticos que la impulsan para ganar la entidad mexiquense el próximo 4 de junio.

En el templete colocado frente al Palacio de Gobierno y tras escuchar los discursos de los presidentes del PAN, PRI y PRD, Del Moral tomó el micrófono y aseguró: “Contra viento y marea, contra todo pronóstico, este arroz ya se coció y el 4 de junio será como lo visualizamos desde el primer minuto. ¡Vamos a ganar!”.

Ante 50 mil personas, de acuerdo con organizadores, en su cierre de campaña la priista llamó a sus simpatizantes a no bajar la guardia, a no ceder un milímetro, pues durante 55 días de campaña sin descanso, han construido el triunfo que, aseguró, no es cerrado, sino contundente.

Abajo, estuvieron presentes los exgobernadores mexiquenses Eruviel Ávila, Emilio Chuayffet, César Camacho, así como los dirigentes estatal y nacional del PRI, Alejandro Moreno y Eric Sevilla; del PAN, Marko Cortés y Anuar Azar y del PRD, Jesús Zambrano y Agustín Barrera.

Alejandra Del Moral afirmó: “Saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense. Tenemos una tendencia ganadora y nuestros adversarios lo saben y por eso están enojados, ahora acusan de fraude porque saben que van a perder la elección”.

En el cierre de campaña —aunque todavía tendrá actividades hasta el 31 de mayo— también estuvieron presentes Santiago Creel, diputado federal panista; Miguel Ángel Osorio Chong y Beatriz Paredes, senadores del PRI; Ana Lilia Herrera y Rubén Moreira, diputados federales; Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, así como Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, además de miles de simpatizantes que portaban los colores rojo, azul y amarillo.

Del Moral Vela arengó que llegó el momento de la batalla final y dijo ante los presentes: “¡Ya los rebasamos y les vamos a ganar!”.

En su discurso, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, pidió cierre de filas. “Ayúdennos, apóyennos todos, de todos los rincones del Estado de México y aquí que es el camino para enterrar a Morena en 2023 y les vamos a ganar en 2024”.