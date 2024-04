Erik Rauda, abogado de Rodolfo Márquez mejor conocido como "Fofo" Márquez, aseguró que él no defiende la impunidad y que el acto que cometió su cliente debe ser sancionado.

Mediante un video en su canal de YouTube, el abogado respondió cuáles son las causas de defender al influencer, tras afirmar que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones sobre el por qué está defendiéndolo.

"Defender no es sinónimo de impunidad, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, le queda claro a ustedes a la sociedad y a las autoridades", aseveró

Erik Rauda, abogado de "Fofo" Márquez. Foto: Redes sociales

El litigante reiteró que Rodolfo debe ser sancionado por el acto que cometió "no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado, tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero", señaló.

Rauda mencionó que la carta que escribió la mamá de "Fofo" para disculparse con la mujer a la que habría agredido su hijo, no es estrategia jurídica. Aseguró que dicha carta no va a impactar en el procedimiento penal "no hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor, ni en contra", puntualizó.

Insistió que la acusación al creador de contenido es muy seria pues lo acusan de tentativa de feminicidio por lo que no procede el perdón, acuerdos reparatorios ni salidas alternas.

"Ese delito lo que pretende es que él (Fofo) pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida. Con una cartita no se va a arreglar el asunto".

El abogado aseguró en todo momento que está defendiendo de manera imparcial al acusado y bajo la ley, debido a que durante las audiencias se han discutido por más de 4 horas 3 puntos en concreto: La tentativa (de feminicidio), la causa ajena que impidió consumar el feminicidio y el tema de violencia de género.

“La causa ajena que impidiera que Rodolfo consumara el delito de feminicidio fue el debate", mencionó.

Finalmente insistió en que se debe tener una visión humanista en estos casos. Reiteró que él no defiende la impunidad sino la legalidad de un procedimiento

¿De qué se le acusa a "Fofo" Márquez?

El pasado 4 de abril, el influencer "Fofo" Márquez causó polémica en redes sociales, luego de ser detenido por golpear a una mujer en un estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas en Naucalpan.

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a la mujer a la cual continúo pateando en el suelo provocándole una herida en el rostro, para posteriormente huir del lugar en su vehículo.

En un segundo video se ve a la mujer con el rostro lleno de sangre relatar los motivos que llevaron al influencer a propinarle la golpiza. Mencionó que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo de "Fofo", por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora, pero en vista de que Márquez no le creyó la alcanzó y comenzó la agresión.

