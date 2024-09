Chalco, Méx.—En las últimas horas se redujo de 28 a 11 el número de calles inundadas en Chalco, donde se intensificaron las labores de las dependencias de los tres niveles de gobierno para desalojar el líquido que se encuentra acumulado desde el 2 de agosto pasado.

El 2 de septiembre el tirante mayor era de 95 centímetros y este martes fue de 64 centímetros. El lunes la extensión anegada era de 5.3 kilómetros y ayer era de 1.8 kilómetros.

En los últimos días se han retirado 245 toneladas de azolve, que es el equivalente a seis campos de fútbol y se han extraído un millón 800 mil metros cúbicos de agua, que servirían para llenar 720 albercas olímpicas.

Lee también Vuelven lanchas a recorrer calles inundadas de Chalco

La mayoría de los vecinos que se quedaron a vivir en sus casas que están bajo las aguas negras ya están desesperados, como Juana Salazar, quien tiene su vivienda en la calle Cempoaltecas, de la colonia Culturas de México.

“(...) Cae la lluvia y en cinco minutos estamos otra vez hasta el tope, no vemos solución porque los vecinos de la calle Yaquis no dejan que se abra un nuevo colector y los vecinos de la colonia Covadonga tampoco dejan, no sabemos qué hacer, huele horrible, el lodazal que se hace cuando llueve, baja el agua cuando bombean y a la hora que llueve en menos de cinco minutos vuelve a subir”, relató.

“Por favor gobierno reaccionen, porque ya hay muchos mosquitos, urge que mandar fumigar porque la verdad está muy grave el problema, yo les pido a las autoridades que ya ofrezcan una solución real, imagínense un mes viviendo con aguas pestilentes (...)”, expresó Luis Maria Fuentes, otra de las habitantes.

Lee también Lluvias en Chalco vuelven a incrementar nivel de agua en 16 colonias

En las jornadas recientes se han utilizado cinco camiones Hércules, 39 bombas y 12 mil metros de manguera, lo que les ha permitido incrementar el bombeo para drenar las aguas pluviales generadas por las recientes lluvias del fin de semana cuando los niveles aumentaron hasta en 28 calles.

Ayer, el gobierno del Estado de México informó que se reforzó la seguridad con 300 elementos y cuatro lanchas, un camión tipo Kodiac, un Cimarrón, uno tipo Unimog, cuatro anfibios y 16 camionetas Pick Up, utilizados para brindar auxilio a alrededor de 3 mil 413 personas afectadas en sus casas y locales comerciales, en las colonias Culturas de México y Jacalones 2.