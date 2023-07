Chalco, Méx.-La tarde de este miércoles sufrió un atentado en sus oficinas ubicadas en Chalco, José Luis Aboytes, dirigente de la ruta 36, una de las que cuentan con más agremiados de la zona sur oriente del Estado de México.

Según el reporte policial, varios hombres llegaron a bordo de motocicletas, ingresaron al inmueble donde se encontraba y le dispararon en varias ocasiones.

Lee también Caen 3 integrantes de la Familia Michoacana; presuntamente relacionados con cuerpos desmembrados en Toluca

Aún con vida fue trasladado a un hospital de la zona, pero debido a la gravedad de las lesiones, murió más tarde.

José Luis Aboytes dijo hace varios meses a EL UNIVERSAL que la agrupación de transporte que dirigía junto con su padre, Antonio Aboytes, no pagaba derecho de piso a los supuestos miembros de organizaciones criminales para que los dejaran trabajar y no lo harían porque no estaban de acuerdo con esas prácticas ilegales.

En breve más información…