Viaja gratis durante un año por todo México

¿A quién no le caería bien viajar por todo México para conocer sus pueblos mágicos, playas, bosques, desiertos, Ciudades Patrimonio y otros hermosos lugares sin gastar un solo peso? Si esto te interesa, en Destinos te contamos cómo hacerlo.

En homenaje a los bellos paisajes que hay en México, Visit México, la plataforma digital de promoción turística de la Secretaría de Turismo federal, lanza el concurso #InstaMÉXICO en el que el ganador podrá tener un año de viajes gratis.

Para participar en el concurso #InstaMÉXICO deberás contar con una cuenta de Instagram para poder subir fotografías de cualquier lugar de la República Mexicana a Instagram. La descripción de esta publicación debe narrar cómo es lugar y agregar la ubicación. Luego, en tu foto usa el #InstaMexico y etiqueta a @visitmexico. Los participantes pueden ser nacionales y extranjeros, mayores de 18 años.

Las tres fotografías con más likes serán las finalistas y, posteriormente, un jurado determinará la foto ganadora.



Foto: Unsplash.



El ganador del concurso tendrá un año entero de viajes por la República Mexicana en los que puede llevar a un acompañante. Los viajes incluyen gastos de hospedaje y avión.

Se tiene un presupuesto de 50 mil pesos al mes, por lo que no puedes excederte de esa tarifa para que visites los lugares de México que más te gusten. Si no se ocupa el presupuesto de un mes, no podrá ocuparse en los meses posteriores. Los viajes no podrán ser transferibles y, si se hace mal uso de ellos, se le cancelará su premio.

El requisito es que el ganador siga compartiendo fotografías de los viajes que hizo.

Tienes hasta el 30 de junio de 2021 para participar. No hay límite de fotografías, así que si tienes muchas postales de México, puedes concursar con todas ellas.

El ganador se anunciará el 14 de julio de 2021 en la cuenta de Instagram de Visit México.

Es importante resaltar que, para concursar, tus fotografías no deben contar con marca de agua, desnudos o señas obscenas. Además, se debe comprobar que tú eres el autor de esas imágenes. De no ser así, serán inmediatamente descalificadas. Para más información consulta las bases en www.visitmexico.com