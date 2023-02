Vete de puente: 5 centros ecoturísticos a menos de 4 horas de CDMX

Es el primer puente de 2023. El lunes no se trabaja ni se va a la escuela, así que prepara tu escapada de último minuto fuera de Ciudad de México.

Que no te quede duda. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el primer lunes de febrero es día festivo o día feriado. Es decir, NO se labora y se considera descanso obligatorio. Así que no solo los estudiantes tendrán puente, según lo establecido por el calendario de la SEP.

Este 5 de febrero se conmemora el 106 aniversario de la Constitución Política de 1917. Este año cae en domingo, pero aún así, este lunes te toca descanso obligatorio, según lo dicta el artículo 74 de la LFT.

Foto: Parque Ecoturístico Corral de Piedra

Para relajarte y disfrutar de algunas actividades al aire libre, te proponemos 5 centros ecoturísticos a corta distancia de Ciudad de México, la mayoría está a menos de 3 horas. Todos cuentan con hospedaje y servicio de alimentos con platillos y antojitos deliciosos.

5 de febrero de 2023: ¿Dónde irse de puente?

Grutas Xoxafi

Xoxafi, como centro recreativo abrió en 2004, en la comunidad El Palmar, Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo, a menos de 3 horas de CDMX, dependiendo del tráfico.

Foto: Grutas Xoxafi

Se calcula que su principal atractivo, las grutas, tiene una edad de entre 100 millones y 120 millones de años.

Dentro de estas cavernas no solo hay recorridos a pie, también se hace rappel y tirolesa, además de una serie de retos por cumplir, como pasar por lugares estrechos, pecho tierra, trepar rocas…

Al aire libre encontrarás una tirolesa, de las más grandes del estado, con más de 1,300 metros de longitud.

Otra de las actividades más atractivas es Xoxabike, una fusión entre tirolesa y bicicleta, ideal para las mentes más extremas.

Grutas Xoxafi cuenta con restaurante, cabañas y habitaciones grupales, tipo hostal.

Contacto

Tel. (772) 112 1832

grutasxoxafi.com.mx

En sus redes sociales lo encuentras como Grutas Xoxafi

Parque Ecoturístico Corral de Piedra

Este parque del Estado de México ha preparado actividades turísticas privilegiando la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del entorno y la cultura.

Conoce todo lo que este entorno boscoso, lleno de montañas, tiene preparado para ti.

Foto: Parque Ecoturístico Corral de Piedra

El parque de montaña cuenta con más de 500 hectáreas de bosque. Elige entre pesca deportiva, un paseo en lancha, remar un kayak (infantil) y bici para conectar con la naturaleza.

Uno de sus principales atractivos son los recorridos guiados: ‘sendero del agua’, ‘sendero de los venados’, recolección e identificación de hongos comestibles, un paseo temático dedicado a la mariposa monarca y avistamiento de luciérnagas (ambos por temporadas).

El Parque Ecoturístico Corral de Piedra tiene restaurante, cabañas y área para acampar.

Se encuentra a poco más de 3 horas de CDMX, en Amanalco de Becerra, Estado de México, sobre la carretera Valle de Bravo -Toluca.

Contacto

Comunícate al (722) 685 8919, vía telefónica o por WhatsApp.

FB: Parque Ecoturístico Corral de Piedra

rutopia.com

Cascadas Tulimán

Este centro ecoturístico en medio del bosque fomenta el senderismo, por lo que es una excelente opción para las almas viajeras que disfrutan de explorar nuevos caminos.

Foto: Cascadas Tulimán

Cascadas Tulimán se divide en 3 secciones. En la primera podrás apreciar su mayor atractivo: la cascada monumental, considerada la más alta de Puebla y una de las más representativas a nivel nacional, con más de 300 metros de altura.

En esta zona encontrarás cabañas rústicas de madera (y muy coquetas).

En la segunda sección, se encuentra el puente colgante que pasa por encima del río de agua termal.

En la tercera sección hay otra cascada más pequeña y la zona de camping. Todas las secciones cuentan con servicio de alimentos, con una amplia variedad de platillos de la región.

Cascadas Tulimán se localiza entre Chignahuapan y Zacatlán de las Manzanas. Por cierto, pertenece a este último municipio poblano.

El parque está a solo 3 horas de CDMX.

Contacto

Para reservar o solicitar más información, llama por teléfono al (797) 113 5131. El mismo número funciona para WhatsApp.

FB: Cascadas Tulimán

Cabañas y Cascadas Aconco

En este centro ecoturístico de la comunidad Xaltatempa de Lucas, también en el estado de Puebla, las cabañas son ecológicas y sustentables, realizadas con materiales propios de la comunidad.

Foto: Cabañas y Cascadas Aconco

Cada una cuenta con una salita, chimenea, estacionamiento propio y área para fogata. Es posible rentar un asador.

Para los más guerreros, hay un área de camping.

Una de sus actividades imperdibles es el Sendero del Cañón, que consiste en una excursión a pie para conocer 2 cascadas donde es posible nadar en las pozas que forman. Al lado de la más pequeña, de 35 metros, podrás hacer rappel. Tendrás una vista inesperada de esta caída de agua cuando pases justo detrás de esta, dentro de una especie de cueva.

La segunda cascada te va a sorprender, mide 75 metros.

Hay varios miradores desde donde podrás apreciar el cañón (y tomar muchas fotos)

Además de este sendero, en Aconco hay paseos a caballo y tirolesa.

Su restaurante está ubicado en la zona de cabañas.

Aconco se localiza a 4 horas, en promedio, de la CDMX, en la comunidad Xaltatempa de Lucas, del municipio Tetela de Ocampo, en Puebla.

Contacto

Para realizar reservación o pedir información, puedes comunicarte al 222 717 7089, o enviarles un WhatsApp.

aconco.com

Las otras grutas en La Gloria Tolantongo

Ya conoces su increíble paisaje que atrae muchos viajeros: un río de aguas termales de tonalidades turquesas que atraviesa un inmenso cañón en el estado de Hidalgo.

Foto: La Gloria Tolantongo

Este lugar y su relación con el agua es indiscutible. Descubre cascadas y lánzate a sus albercas y pozas famosas por su cristalinidad y agradable temperatura; algunas de estas se encuentran dentro de pequeñas grutas.

El centro recreativo tiene restaurante y hospedaje, con cabañas para dos y cuatro personas.

No lo confundas con Grutas de Tolantongo. La Gloria se encuentra al lado de este centro turístico, precisamente en la localidad Tolantongo del municipio Cardonal, a 43 km de Ixmiquilpan, Hidalgo. Desde CDMX se hacen alrededor de 3 horas de camino.

Contacto:

Tels. (772) 141 2742 y (772) 1412 742

Por vía telefónica o WhatsApp al (772) 1297490

lagloriatolantongo.com.mx

