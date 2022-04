Semana santa: Todo lo que debes saber para disfrutar de tus vacaciones

La semana santa es una de las épocas en las que más personas de México suelen disfrutar de sus vacaciones, y aunque muchos suelen descansar solo el viernes y sábado santo. Muchas otras personas tienen toda la semana santa de descanso, y aprovechan las vacaciones de sus hijos para ir a la playa y disfrutar de su merecido descanso bajo el sol y el refrescante mar. Pero aunque para muchos esta actividad sea de lo más esperada, hay algunos que simplemente preferimos más evitar lugares con demasiadas personas o visitar lugares que cuenten con las famosas tres b (bueno, bonito y barato) ya que son lugares donde no verás incrementos exagerados en sus precios por lo que no terminarás pagando más por un lugar que pueda resultar no ser tan bueno. Si te sentiste identificado y quieres conocer cómo poder ahorrar con las mejores ofertas para semana santa entonces estás en el lugar correcto.

¿Cuando es la semana santa 2022?

Lo primero que recordar es que la semana santa en este 2022 comenzó oficialmente con el domingo de ramos el pasado 10 de abril y termina el sábado próximo 16 de abril. Aunque la realidad es que muchas personas consideran que el inicio de la semana santa inició este lunes 11 de abril y termina en el domingo de resurrección el día 17 de abril. Y aunque esto puede llegar a variar, lo que es indiscutible es que la gran mayoría de personas que vacacionan durante estos días suelen irse el viernes santo temprano y regresar durante el domingo de resurrección o para quienes tienen oportunidad durante el lunes o martes. Por lo que si viajaras durante estos días te recomendamos tomar precauciones como llegar con más tiempo al aeropuerto o a la central de autobuses, y si planeas manejar a tu destino entonces podrás intentar salir más temprano a carretera. Lo que podría evitarte perder tu vuelo o estar más tiempo atorado en el tráfico.

¿Cómo evitar aglomeraciones en esta semana santa 2022?

Ya tomando eso en cuenta podemos tomar algunas buenas precauciones para evitar las aglomeraciones ya sea en aeropuertos, estaciones de autobús, carreteras o incluso hasta en nuestro destino final. Evitar las aglomeraciones en tu camino puede ser más fácil si cuentas con algunos días extras en tu trabajo, ya sea que decidas salir a tu destino desde uno o dos días antes del viernes santo y por supuesto regresar a tu hogar uno o dos días después del domingo de resurrección. Recuerda que otra buena forma de evitar aglomeraciones es visitar hoteles de alta calidad que cuenten con excelentes medidas y cuidados como los hoteles de Barceló, ya que son lugares que cuentan con un plan completo de medidas de seguridad e higiene como pruebas de covid dentro del hotel y protocolos estandarizados de higiene. Recuerda utilizar algún cupón barceló para obtener hasta un 20% menos al reservar con ellos en el destino de tu elección.



Si por otro lado buscas evitar a toda costa destinos concurridos y muy populares, entonces lo primero que te vamos a recomendar es evitar ir a los lugares más visitados, ya que seguramente es donde irán la mayoría de personas. Inicia descartando de tu lista de destinos las playas de lugares como Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los cabos, Huatulco, Acapulco, Mazatlán, Mérida y todo ese tipo de lugares con mucho auge nacional e internacional, otro tipo de destino que también puedes evitar es cruzar la frontera con estados unidos ya que suele ser otra idea muy concurrida. Y aunque probablemente eran destinos que tenías en mente tal vez te pueda ir bien pensar en lugares como pueblos mágicos, ciudades pequeñas o en la paz de un bosque que podrían ser un excelente destino para esta semana santa.

Destinos buenos, bonitos y baratos en semana santa

Ahora bien, evitar lugares con muchas aglomeraciones de personas además te permitirá encontrar más opciones en los cuales no estarán demasiado incrementados sus precios por la demanda de los visitantes y turistas. Haciendo que sea mucho más fácil encontrar ese lugar bueno, bonito y barato, que sea justo lo que necesitas para tus vacaciones de semana santa. Una excelente recomendación para ahorrar en tus costos durante la semana santa es buscando los destinos con mejores precios para estos días, por lo que buscar opciones de vuelos, alquiler de autos y alojamiento en plataformas como booking.com te podrán facilitar mucho el trabajo para cazar una excelente oferta, ya que además con el cupón descuento booking podrás ahorrar aún más en tu reserva.

Otra excelente idea es visitar países y lugares donde no celebren la semana santa, ya que para ellos se podría considerar como temporada baja lo que nos permitirá encontrar hoteles con excelentes descuentos y ofertas, por lo que te recomendamos explorar en plataformas de reserva de alojamiento como hoteles.com donde puedes encontrar cuales lugares y hoteles cuentan con los mejores precios durante estos días. Así podrás encontrar excelentes opciones para pueblos poco conocidos de México o incluso en otras ciudades de latinoamérica o hasta en otra parte del mundo. Además, te permite agregar un cupon hoteles.com al final de tu compra para obtener ese descuento extra en tus reservas de hotel en miles de lugares de todo el mundo.

Ahora que ya sabes cómo encontrar ese lugar bueno, bonito y barato, además de cómo evitar las grandes aglomeraciones de personas durante el camino o en tu destino final. ¡Ya estás listo para utilizar los mejores cupones y ofertas de semana santa!