Qué sí y qué no puedes llevarte del avión

Cuando se viaja en avión, una de las preguntas más comunes está relacionada con los artículos prohibidos y los permitidos al momento de abordar, pues desconocer la lista establecida por el aeropuerto y las aerolíneas podría representar momentos incómodos y contratiempos. Sin embargo, está la otra parte. Al salir de la aeronave, una vez terminado el vuelo, ¿qué objetos puestos a disposición de los pasajeros se pueden llevar y cuáles no?

Es una pregunta válida para todas las personas que requieran utilizar el servicio de transporte aéreo. Muchos creen que al pagar por un vuelo tienen derecho a llevarse todo lo que se observa dentro del avión. Y también están los que creen que todo tiene un costo adicional y prefieren dejar los artículos a la vista para no pagar de más.

Ya no te preocupes, conoce los objetos que son parte de las amenidades en un vuelo y los que no te puedes llevar.



Imagen: Unsplash

¿Qué objetos no puedo llevarme del avión?

Esta es una cuestión que el sitio de orientación sobre viajes Mundukos, dentro de su cuenta de Instagram (@mundukos), se dio a la tarea de resolver.

La respuesta, aunque podría ser un poco obvia para algunos, ayuda a tener más claro cuáles son los artículos que no pueden salir de la aeronave, no importa si has visto a otras personas hacerlo.

Uno de los objetos que más se sustraen después de haber viajado en avión, y que solo son de préstamo, son las mantas y las almohadas que las aerolíneas ponen a disposición de los viajeros para descansar de manera cómoda.

Sin importar el tipo de boleto que hayas comprado, estos objetos tienen que ser devueltos a los sobrecargos. Incluso, si estás viajando en primera clase, las mantas deben quedarse.

Otro de los artículos comunes que entregan los auxiliares de vuelo son los audífonos. Este es un caso especial: por una parte, existen los audífonos desechables, insertados incluso en una bolsa sellada, objeto que sí está pensado para que las personas se los queden. Sin embargo, hay otro tipo de audífonos que al término del viaje se piden de regreso, estos por lo regular son de mayores dimensiones y de diadema. Así que en este caso dependerá de la aerolínea y debes seguir las instrucciones, siempre.



Imagen: Unsplash

¿Qué objetos sí puedo llevarme del avión?

Además de los audífonos desechables, existen otros objetos que puedes llevar contigo si así lo deseas.

Uno de los ejemplos más claros son los kits de bienvenida que algunas aerolíneas otorgan durante los primeros instantes del vuelo en viajes internacionales. Esta bolsa suele incluir artículos como cepillo de dientes, calcetines e, incluso, pantuflas, es decir, se trata de objetos de uso personal que no esperan tener de regreso para dárselos a alguien más.

Para finalizar, no está de más mencionar todos los consumibles otorgados a manera de refrigerio como podrían ser refrescos o cualquier tipo de botanas selladas. Algunas aerolíneas económicas cobran por estos productos, por lo que, si te dan una carta o los sobrecargos se acercan a ofrecerte algo sin el carrito de servicio, piensa que será un costo adicional.

