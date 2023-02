Qué requisitos piden en Migración para entrar a Estados Unidos

Ya tienes todo listo para viajar a Estados Unidos. Tu pasaporte y tu visa vigentes son lo primero que tienes a la mano pero, sabías que, de acuerdo a tu perfil, es probable que tengas que mostrar otros documentos para poder ingresar al país norteamericano. Acontinuación te decimos de cuáles se trata.

Todos sabemos que ingresar a Estados Unidos puede ser un poco complicado. Para empezar, hay que cumplir con una serie de requisitos para poder obtener la visa, pero incluso con este documento podrían detener tu entrada o pedirte más datos para comprobar que no tienes planes de quedarte o realizar alguna actividad que no esté relacionada con tu tipo de visado.

Que no te sorprendan, estos son los casos y los requisitos que podrían solicitarte para entrar a Estados Unidos.

Además de la visa, que me pueden pedir para viajar a Estados Unidos

Cabe señalar que las razones por las cuales en ocasiones los agentes de migración consideran necesario solicitar más documentos a los viajeros están relacionadas con las normas de seguridad.

Al respecto, el sitio Curbelo Law, especializado en asesoría legal de inmigración, explica que, para autorizar la entrada al país, es necesario que las autoridades estadounidenses se cercioren de que la persona no es una amenaza, no tiene una prohibición de entrada y no tiene planes de quedarse en el país.

Durante el proceso de ingreso, el agente podría solicitar, además del pasaporte y visa, dependiendo del motivo del viaje que señale el extranjero, boleto de ida y vuelta, pruebas de recursos financieros o que comprueben el motivo de su estadía, como un contrato laboral o inscripción escolar. Además, debido a la pandemia por Covid-19 también podría requerirse un certificado de salud.

Si vas a viajar en avión, la aerolínea se encargará de dar aviso sobre tu fecha de llegada y dónde te quedarás, para lo cual deberás llenar un formulario en línea. Antes de aterrizar, te proporcionará una serie de formatos en donde deberás compartir datos como tu fecha de nacimiento, género y número de pasaporte.

También se te solicitará una declaración de aduanas en donde deberás especificar qué bienes, medios de pago y alimentos planeas ingresar a Estados Unidos. Considera que si viajas con alimentos, bebidas alcohólicas, animales, medicamentos o más de 10 mil dólares, deberás declararlo.

Lo anterior es para cumplir con la reglamentación según sea el caso. Por ejemplo, en el caso de las mascotas necesitarás su certificado de vacunación, permiso y las especificaciones que te dé la aerolínea.



Imagen: Unsplash

¿Qué necesito para viajar a Estados Unidos con niños?

Si vas a realizar un viaje al país vecino en compañía de menores de edad, entonces deberás seguir los lineamientos correspondientes para no tener ningún problema.

Los niños también necesitan su propia visa y pasaporte. Además, el adulto que los acompañe deberá demostrar que tiene el permiso de viajar con ellos.

Para lo anterior se aconseja llevar los siguientes documentos:

Traducciones juradas de las actas de nacimiento de cada uno de los niños.

Copias de tarjetas de identificación y datos de contacto de todos los tutores de los niños.

Poderes legales certificados de otros tutores legales.

Consentimiento del niño para viajar, puede ser la firma, si es posible.

Razones para negarte la entrada a Estados Unidos

Incluso con todos tus documentos, ya estando en el área de migración podrían negarte la entrada al país por distintas razones. Curbelo Law señala las siguientes:

Antecedentes penales

Historial de empleo ilegal en Estados Unidos.

Problemas médicos que puedan representar una amenaza.

Falta de vacunas.

Tergiversación con la visa, como usar la de turista para realizar una actividad laboral.

Documentos faltantes.

Comportamiento sospechoso o extraño.



Imagen: Unsplash

Aunque es importante señalar que, por norma general, si un agente fronterizo considera que el extranjero no puede ingresar al país, le pedirá a otro una segunda evaluación. Si el segundo agente también niega la entrada, esta decisión será definitiva.

En el caso anterior puedes comunicarte al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y llenar un formulario en línea para solicitar detalles sobre la decisión.

