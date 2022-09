Por qué no debes caminar descalzo en la playa

La playa es uno de los destinos favoritos para vacacionar. El sol, las olas, la arena crean el ambiente ideal para relajarnos. Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones para cuidar de nuestro cuerpo, así que es hora de comenzar a utilizar chanclas cuando camines por la playa.

No te preocupes, no se trata de que no puedas disfrutar de la sensación de la arena bajo tus pies, simplemente se trata de que conozcas las recomendaciones de los expertos para que tus días de descanso no te cobren factura en el futuro.

Disfruta de la playa de una mejor manera con estos consejos.

Cuida tus pies, no camines por la arena sin zapatos

Pocas veces nos ponemos a reflexionar de todo lo que nuestro cuerpo tiene que soportar en el día a día. Cada órgano realiza sus funciones para mantenernos saludables. El problema es que no consideramos las acciones que, aunque parecen inofensivas, nos pueden afectar a largo plazo, por ejemplo, caminar descalzos en la playa.



Imagen: Unsplash

De acuerdo con un artículo del Colegio de Podólogos de Andalucía, no es que no podamos hacer paseos por la playa, pero sí debemos evitar caminar sin zapatos por tiempos prolongados si no queremos sobrecargar la musculatura de nuestras piernas y pies y lesionarnos.

“El contacto del pie con la arena junto al mar no siempre es beneficioso ya que sobrecarga la musculatura y puede provocar lesiones, si los paseos son largos. Hay personas a las que sí les puede venir bien, pero ante cualquier mínima molestia recomendamos acudir al podólogo para que realice el estudio biomecánico necesario que indicará si es aconsejable o no”, advirtió el presidente del Colegio de Podólogos de Andalucía.

De acuerdo con el especialista, si bien caminar sobre arena se relaciona con beneficios como exfoliar la piel, mejorar la salud cardiovascular y aumentar la resistencia y la fuerza, la realidad es que esta práctica genera un impacto mayor en nuestros pies

Por supuesto, no es lo mismo caminar por la arena seca que por la mojada. En ese sentido el Colegio de Podólogos de Andalucía explica que, la que menos afecta es la arena mojada, pues se trata de una superficie blanda pero suficientemente firme para caminar de manera segura, mientras que en la seca los pies se hunden y el esfuerzo es mayor afectando las articulaciones.

Seguro has notado que cuando no caminas por superficies planas tu cuerpo se desequilibra y una pierna soporta más peso que la otra, lo que te lleva a doblar los tobillos y puede ocasionar un tirón muscular, dolor en la planta del pie u otra lesión.

Por ello, la recomendación es que los paseos descalzos por la playa sean breves y que las personas con padecimientos como reumatismo crónico, artritis y otras artrosis lo eviten por completo.



Imagen: Unsplash

Recomendaciones para caminar descalzo en la playa

Si amas caminar sin zapatos por la playa el Colegio de Podólogos de Andalucía hace las siguientes recomendaciones:

Como ya mencionamos, camina por la arena más firme, usualmente la que está mojada.

No camines por mucho tiempo, incluso si la arena es firme, estás forzando tus pies y tensando los tendones.

Si sabes que caminarás una larga distancia, usa tus chanclas para proteger tu pie.

Si tienes algún corte, rasguño o herida abierta, no expongas tus pies a la arena ya que esta y el agua de mar, contienen bacterias que pueden ocasionar infecciones.

Y usa protector solar. Por lo general nos olvidamos de untarlo en nuestros pies.

