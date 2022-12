Por qué es mala idea viajar en avión en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y seguramente buscarás la manera de pasar esta importante fecha en compañía de tu familia, amigos o pareja, incluso si estos viven en alguna otra localidad. Así, aunque los viajes en esta temporada son muy comunes, si decides trasladarte por avión, en Destinos te decimos porque no es la mejor temporada para hacerlo.

La principal razón por la que no te recomendamos viajar en esta temporada es porque el clima podría retrasar y hasta cancelar tu vuelo si vas al extranjero. Y es que en invierno podría ocurrir alguna ventisca, nevada o algún otro evento climatológico que terminará provocando el retraso de los viajes planeados.

En el mejor de los casos, el vuelo se programará para unas horas después. Sin embargo, esto podría no suceder, y si la espera es mayor a 4 horas, los consumidores pueden comenzar a decidir qué hacer, desde pedir una compensación hasta obligar a la aerolínea a que brinde hospedaje en caso de que el viaje sea movido para el día siguiente. Aunque hay que hacer una aclaración importante, dado que el retraso no será responsabilidad de la compañía, en la mayoría de los casos no estarán obligados a brindarte recompensas.

Considerando situaciones como la anterior, a continuación te daremos algunos tips para que los viajes en Navidad sean menos cansados y así puedas ahorrar tiempo y evitar el desgaste emocional.

Tips para viajar en Navidad

No tienes po rqué renunciar a tus vacaciones o a esa esperada reunión familiar, basta con seguir algunos consejos:

Reserva con anticipación. Quizá es un poco tarde para decirte esto, pero es algo que sí o sí tienes que hacer para ahorrar tiempo y dinero. Muchos tenemos la mala costumbre de dejar todo para el final y,en el caso de los viajes, puede que no termine de la mejor manera, especialmente si es en temporada navideña, puesto que todo se encuentra saturado y los precios se elevan por los cielos.

Es por ello que te recomendamos reservar con algunos meses de anticipación, quizá 15 días antes podrían ser suficientes, pero no dejes estas cosas al último momento. Si es demasiado tarde, ¿qué tal comenzar a planear el verano?



Foto: Unsplash

Viaja antes del 24 o 25 de diciembre. Durante la semana del 13 al 18 de diciembre, ocurre lo que se conoce como la “semana muerta”, esto es porque son las fechas en que menos viajan las personas porque se encuentran preparando la Navidad y la Nochebuena. Durante estos días podrás encontrar descuentos tanto en las aerolíneas como en los hoteles.

Los precios comienzan a elevarse sustancialmente a partir del 20 y hasta el mismo 25 de diciembre.

Llega temprano al aeropuerto. Sí, te pueden cancelar o retrasar el vuelo debido al clima, sin embargo, siempre es recomendable llegar con dos horas de anticipación, como mínimo (si es vuelo nacional, y con tres horas de anticipación para vuelos internacionales), y es que hay gente que no llega a su destino debido a que perdió su vuelo porque han llegado tarde al aeropuerto como consecuencia del tráfico y, en diciembre, este suele ser muy pesado, así que toma tus precauciones.

Considera que si pierdes tu vuelo se dificultará la posibilidad de arribar a tu destino planeado debido a la alta demanda que suele haber por la temporada.

Así que ya lo sabes, a menos que ya tengas tus boletos reservados, quizá lo mejor sea evitar viajar en diciembre y prepararse mejor el año que viene.

