Navidad en Val'quirico: qué hacer y ver en el pueblo medieval

Con luces, adornos y el festín que siempre suponen estas fechas decembrinas, Val’Quirico, un complejo turístico y residencial construido como un pueblo de la Toscana, no se podía quedar atrás. Este destino de Tlaxcala, ofrece ahora varias actividades navideñas que no te puedes perder.



Si no conoces este pueblito artificial, debes saber que su encanto, en parte, se debe a que fue construido a partir de vestigios antiguos de una hacienda porfiriana.



Su ubicación, desde luego, también lo favorece, pues se encuentra muy cerca de Puebla, lo que permite aprovechar la vuelta para conocer los atractivos de ambos estados.

Para disfrutar de estas fiestas navideñas, no puedes dejar de lado este lugar.

Disfruta la iluminación navideña de Val’Quirico

No solo es un árbol iluminado o un jardincito con luces. En Val’Quirico podrás ver las calles repletas con diseños de luces y adornos navideños en las fachadas de las tiendas, restaurantes y galerías a lo largo de los callejones empedrados.

Dónde tomarte fotos en Val'quirico

¿Qué sería de los viajes sin una foto para el recuerdo? Aquí encontrarás varios rinconcitos especiales y te recomendamos algunos de ellos...

Para empezar, no podemos dejar de lado el emblemático árbol de Navidad de Val’Quirico, así como el pasaje que conduce a la pequeña villa iluminada, las estrellas colgantes que iluminan el camino y hasta las nochebuenas que adornan la periferia, todas son excelentes opciones.

Qué hacer y ver en Val’Quirico en Navidad

Cada viernes podrás presenciar una función de ballet con la puesta en escena de El Cascanueces. Las representaciones se ejecutan de forma aleatoria en las 6 plazuelas del pueblo. La primera función empieza desde las 16:30 horas.

Los sábados y domingos también puedes ver una obra de teatro con temática navideña por las diferentes plazuelas. Hay dos funciones: la primera es a las 14:30 horas y la segunda a las 16:30 horas.

Los fines de semana hay música en vivo a partir de las 12:00 p.m.

Y no te puedes perder el encendido de toda la iluminación de Val’quirico, después del atardecer.

Qué comer en Val’Quirico

Desde luego, la comida no puede pasar desapercibida, y en Val’Quirico encontrarás una variedad gastronómica. Desde la carretera irás encontrando opciones, como los elotes fritos, todo un clásico. Comprarlos no te demorará más de unos minutos, así que, aprovecha.

En cuanto a los antojitos navideños, podrás encontrar una gran variedad de ponches, tamales, pozole y chocolate. Los mismos restaurantes ofrecen platillos de temporada más elaborados pero, si deseas otro tipo de comida, también podrás encontrar pizza, hamburguesas, sushi, pastas, cortes de carne y platillos gourmet.

¿Dónde está Val’Quirico?

Este pueblito artificial de la localidad de Santa Águeda, en el municipio de Tetlatlahuca, en Tlaxcala, está a menos de 2 horas de la CDMX.

Lo que debes saber antes de llegar a Val’Quirico

Este lugar abre desde las 9:00 a.m. y cierra a las 11:00 p.m., de igual manera, los establecimientos cuentan con su propio horario. Hay muchas opciones para hospedarte en este mágico lugar, en caso de que quieras hacerlo.

No hay un costo por entrada, solo tienes que pagar el estacionamiento en caso de acceder con un vehículo. Su costo es de $100 pesos, y es cuota única.

Las mascotas en Val’Quirico son bienvenidas, solo tienes que seguir todas las indicaciones del lugar. valquirico.com

