Las consecuencias de trabajar en EU con visa de turista

Muchos mexicanos emigran a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Pero algunos lo hacen de manera ilegal pagando a los llamados “polleros” para que los crucen; mientras otros creen que una opción más segura es hacer uso de la visa de turista para comenzar a trabajar. Sin embargo, hacer esto último puede traer graves consecuencias.

La visa que se necesita para ingresar a este país por placer o por negocios es la B1/B2. Este documento sirve para entrar por vía aérea o terrestre al país. Con este documento, la mayoría de las personas tiene permitido una estancia máxima de seis meses.

Y es que nuestro vecino del norte tiene un tipo de visa específica de acuerdo con las actividades que deseemos realizar dentro de su territorio. Por eso debes prestar atención a cuál será el visado que tramitarás, ya que cualquier acción fuera de lo establecido podría considerarse ilegal y tendrías problemas.

Hoy Destinos te contará qué consecuencias tiene trabajar con visa de turista en Estados Unidos.

¿Por qué no debes trabajar usando tu visa de turista?

Cuando decides comenzar a laborar haciendo uso de tu visa de turista entras en una condición laboral ilegal, por lo que, si esto llega a ser descubierto por las autoridades del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, te pueden cancelar tu visado de inmediato y, al mismo tiempo, recibirás una penalización o prohibición de ingreso al país, la cual va desde los 10 años hasta quedar vetado de por vida.



Foto: Unsplash

Leer también: Quiénes podrán obtener la visa americana sin entrevista

Para que puedas realizar cualquier actividad que implique alguna remuneración, debes contar con un permiso de residencia o una green card; esta última te permite vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos.

Para poder tramitarla debes ingresar al sitio web de la U.S. Citizenship and Immigration Service. Los pasos van a variar de acuerdo con la situación particular del solicitante.

¿Qué necesito para trabajar en Estados Unidos de manera legal?

Otra opción para poder trabajar en Estados Unidos es tramitar una visa de trabajo. Hay de varios tipos y te permiten ingresar de manera legal como empleado con todos los derechos y obligaciones que la ley solicita.

El documento expedido puede ser cualquiera de los siguientes:

- VISA de trabajo temporal H-2B

- VISA de trabajo temporal H-2A

- VISA de trabajo H-3

- VISA de trabajo temporal TN

Para ser candidato a obtener uno de estos visados deberás contar con una oferta de empleo real en alguna empresa establecida de forma legal en dicho territorio. Es importante que la vacante se adapte a tus habilidades y necesidades debido a que cada tipo de documento es distinto.

De acuerdo con la Ley de Inmigración de Estados Unidos, los empleadores deberán cumplir ciertas obligaciones para contratar nuevo personal. Una de ellas es corroborar las identidades de sus solicitantes, así como tener la autorización para poder laborar.

Toda empresa que no obedezca lo establecido por la ley y contrate extranjeros no autorizados serán acreedora a multas civiles o, en algunos casos, a cargos penales.

Leer también: Qué son las apachetas y por qué ya no deben hacerse más

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters