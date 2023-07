Si eres fan de los trampolines y los juegos inflables, no puedes dejar de conocer uno de los mejores parques techados para saltar y divertirte. Se trata de Inflalandia, un espacio destinado para niños y adultos, el cual acaba de abrir una nueva sucursal más cerca de Ciudad de México.

Leer también: Este es el nuevo requisito para tramitar el pasaporte

Inflalandia un parque de diversiones hecho a tu medida

Inflalandia es un sitio creado con juegos inflables y atracciones para que puedas pasarla increíble con amigos y familia; así que no te preocupes por la edad, pues este lugar cuenta con áreas para niños y adultos. Aquí se permite el acceso a niños desde 1 hasta los 99 años. No hay excusa para no pasarla muy cool.

Inflalandia tiene dos sucursales: la primera abrió a principios de diciembre de 2022 y se encuentra en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que, según la página oficial, es el primer parque 100% inflable en todo México. Cuenta con 800m2 de inflables que conforman una sola pieza con capacidad para recibir hasta 200 personas.

La nueva sucursal está en la Zona Metropolitana de Ciudad de México.

La nueva sucursal de Inflalandia

La nueva sucursal, más cerca de la CDMX, recién abrió sus puertas al público el pasado 19 de julio. La nueva Inflalandia se ubica en el Centro Comercial Sentura, en Tlalnepantla de Baz (Periférico Bulevar Manuel Ávila Camacho 2610, San Andrés Atenco).

Áreas para todos

Dentro de las actividades que podrás realizar en Inflalandia hay áreas extremas, alberca de pelotas, resbaladizas y más:

ZONA RALLY

ZONA EXTREME

TOBOGANES

MEGA ALBERCA DE PELOTAS

ZONA KIDS

LA BURBUJA

FREE JUMP

CRAZY JUMP

Imagen: Inflalandia

Si estás por cumplir años, Inflalandia tiene un espacio destinado para tu fiesta. Aquí te ofrecen un salón privado con terraza incluida con capacidad para 150 personas.

¿Dónde está Inflalandia?

A solo 1 hora aproximadamente de la CDMX puedes visitar el nuevo parque Inflalandia. Abren de lunes a domingo, con algunas variantes en horarios.

Lunes a Jueves de 12:00 a 20:00 horas

Viernes de 12:00 a 21:00 horas

Sábado de 11:00 a 21:00 horas

Domingo de 11:00 a 20:00 horas

Imagen: Inflalandia

Inflalandia tiene varios costos de entrada, que van de los $179 hasta los $379 pesos; en paquetes familiares va de los $599 hasta los $799.

Puedes pedir un pase de una hora o comprar el paquete ilimitado. Conoce más visitando su página oficial inflalandia.com o por WhatsApp al (771) 124 7551.

Leer también: Dónde y cuándo regresa el ballet de El Lago de los Cisnes a CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares