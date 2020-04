Aún en tiempos normales, visitar la Casa Blanca, en Washington DC, es todo un rollo. Si eres ciudadano estadounidense, debes solicitar los boletos a tu congresista (sí, a tu con-gre-sis-ta) con un mínimo de 21 días antes de tu visita y un máximo de tres meses y, si eres extranjero, ya ni te cuento.

Según la información oficial de la Casa Blanca, si eres turista y no eres estadounidense, debes gestionar tu visita a través de la embajada de Estados Unidos en tu país pero, ¿qué crees? cuando intentas hacerlo online, por lo menos aquí en nuestro país, te sale una bonita página del Gobierno de México diciendo que hace por lo menos un par de años no se autorizan estas visitas "por falta de personal" —no importa lo que diga la página oficial de tours del recinto— y, de paso, añade que no hay para cuándo (dicho más bonito, claro).

Consuélate: si tienes curiosidad sobre el cómo luce la Casa Blanca por dentro (y también por fuera), la buena noticia es que hay muy buenos tours virtuales que te permitirán echarle un ojo. Lo mejor de todo es que no solamente incluyen secciones que no se pueden visitar en el tour presencial, sino que puedes detenerte todo el tiempo que quieras en ver los detalles de lo que te haya interesado.



El Comedor Familiar, decorado por Jacqueline Kennedy en 1963. Foto: obamawhitehouse.archives.com

La primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, fue quien primero permitió al público dar un vistazo al interior de la Casa Blanca. Antes de la transmisión del programa especial de televisión "Un tour de la Casa Blanca con la señora de John F. Kennedy", en 1962, la inmensa mayoría de los estadounidenses no habían visto los interiores de la residencia oficial de su presidente. Hoy, sin embargo, los ciudadanos de cualquier país podemos explorarla virtualmente en gran detalle.

Video en 360º de la Casa Blanca

Cuando Barack Obama era presidente del país vecino, la Casa Blanca produjo un video en 360 grados del histórico edificio y, aunque ya no está disponible en el sitio web oficiak (no sabemos por qué), aún puedes verlo en Facebook, en este link: facebook.com/watch/?v=10155140995934238. Si lo planeas ver en tu compu, deberás esperar un ratito a que cargue, en tu dispositivo móvil lo puedes disfrutar prácticamente de inmediato.



Los jardines de la Casa Blanca. Foto: Istockphoto

A medida que el video va avanzando puedes interactuar con él y ver cada habitación y los jardines de la residencia en todos sus ángulos y detalles. Incluye una narración en voz de Obama, quien hace un recuento de eventos históricos que ocurrieron en las áreas que se van recorriendo y, además, ofrece una perspectiva personal de lo que significa trabajar ahí.

La intención de hacer este video fue la de ofrecer a todo el que tuviera curiosidad un punto de vista distinto sobre este lgar, al que Obama llamaba "la casa del pueblo".



La Oficina Oval de la Casa Blanca y el expresidente Barack Obama. Foto: obamawhitehouse.archives.com

Tour de realidad virtual

Google Arts & Culture ofrece en este vínculo https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house un tour en realidad virtual de la Casa Blanca que se puede disfrutar directamente en la computador o en cualquier dispositivo móvil a través de la app Google Arts & Culture, disponible tanto para IOS como para Android. Si te clavas en este tour, te garantizo horas de entretenimiento gratuito y de alta calidad.



El ala este de la Casa Blanca y el retrato del expresidente Bill Clinton. Foto: Commons

Lo más interesante son sus 'vistas de museo' (encuéntralas bastante abajo, en la página de inicio) de los interiores de la Casa Blanca, de sus jardines y del Edificio Eisenhower, el cual alberga muchas de las oficinas del staff de la casa, y se ubica justo a su lado.

El recorrido virtual utiliza un formato idéntico al de Google Street View, lo que te permite explorar cada área incluida. Las imágenes son de muy alta calidad, lo que te deja hacer zoom en los detalles, casi tanto como quieras. Puedes observar los cuadros y fotos en las paredes (claramente el tour data de la era Obama, a juzgar por las fotografías que se pueden ver en algunas áreas), recorrer las estancias y girar para ver detrás, a los lados, arriba y abajo del sitio donde estás 'parado'; es lo más cercano a estar, de hecho, ahí.



El Comedor Familiar en la Era Obama. Foto: obamawhitehouse.archives.com

Otra característica muy interesante de este tour son los retratos de los presidentes, de las primeras damas y las fotografías de varias piezas históricas que forman parte de la decoración de la casa.

Dale clic a las miniaturas de los retratos y las fotos te pueden llevar a la habitación en las que están colgados, para que puedas ver la obra en su contexto (dándole al botón 'street view') o a una imagen en alta calidad de cada obra, para que puedas examinarla a detalle. Muchas de las páginas dedicadas a los retratos de los exmandatarios incluyen ensayos sobre los eventos significativos del presidente retratado, por si te quieres clavar aún más en la historia estadounidense.