Houston: bares, museos y paseos, después de las compras

HOUSTON, TX. —Hacer negocios, ir de compras y recorrer el Centro Espacial son actividades comunes para los mexicanos que visitan Houston, pero en realidad es una ciudad con una gran variedad de opciones que ameritan un par de días más de estancia. Aunque el clima es extremo en ciertas épocas del año —como en el verano—, se pueden hacer recorridos a pie o en bicicleta para apreciar atractivos naturales y urbanos separados por unas cuantas cuadras de distancia, además de probar deliciosos platillos y bebidas.

Empezar en la naturaleza

Un gran paso para empezar a descubrir Houston es por sus parques pero, primero, hay que desayunar. The Kitchen at The Dunlavy es una gran opción para probar algo ligero, como una tostada de aguacate con ricotta y ralladura de limón o un sándwich de huevo (pero no cualquier sándwich), todo acompañado por un café al gusto preparado al momento por el barista. Muchos de los ingredientes utilizados en el restaurante son cultivados aquí mismo. El comedor, decorado con decenas de elegantes candelabros de cristal que cuelgan del techo, tiene paredes de cristal con vista hacia un bello paisaje natural.

(Foto: Nancy López/ El Universal)

Ahora sí, es hora de caminar por el Buffalo Bayou Park. Se trata del lugar en donde se fundó Houston en 1836, cuando los hermanos August y John Allen desembarcaron en estas tierras que hoy conforman la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. El verdor de la naturaleza, coronado por los rascacielos del Downtown, no solo inspira a dar una caminata por el parque, también a correr o andar en bicicleta descubriendo, a la vez, en cada rincón, interesantes obras de arte público en cuyos alrededores viven patos y otras especies de flora y fauna. Y, si se tiene más tiempo, se puede hacer un recorrido en lancha, canoa o kayak.

(Foto: Nancy López/ El Universal)

Lo que seguramente no imaginaron los fundadores de esta ciudad es que estaría íntimamente vinculada con los viajes espaciales. A unos metros del Buffalo Bayou Park, en dirección al Downtown, se encuentra Tranquility Park, otro agradable escenario natural, bautizado así en honor al “Mar de la Tranquilidad”, el sitio exacto de la luna en donde descendió el Apollo 11. Construido en 1979 para conmemorar el décimo aniversario de ese acontecimiento, a la entrada puede leerse en varios idiomas la frase: “Houston, aquí base Tranquilidad. El Águila ha alunizado”, misma que pronunció Neil Armstrong al llegar al satélite de la Tierra.

(Foto: Carlos Tomasini)

Rodeados de arte

Pero Houston no solo está conectada con el espacio, también con las artes, al ser una de las cinco ciudades de Estados Unidos que cuenta con más compañías residentes de diversas disciplinas, como teatro, música, ópera y ballet.

A unos cuantos metros de Tranquility Park, se encuentra el Distrito de los Teatros, con exponentes de calidad mundial, entre ellos el Ballet de Houston y la Sinfónica de Houston.

A lo largo de más de 15 cuadras se pueden encontrar varios recintos: el Jones Hall for the Performing Arts, el Theatre Under The Stars y el Alley Theatre. La extensión de esta zona de teatros, solamente es superada por la de Nueva York.

Y, al igual que en Nueva York, otra de las bellas artes que se aprecian en Houston es la arquitectura, con rascacielos que muestran diferentes épocas.

The Gulf Building, construido en 1929, es uno de los edificios estilo art deco más elegantes de este lado de Estados Unidos. Con sus 36 pisos, fue hasta 1963 la estructura más alta de la ciudad. Y los que aman la arquitectura más moderna pueden admirar los 75 pisos del JP Morgan Chase Tower, que es hoy el edificio más alto de Houston con 305 metros.

En las calles hay otras expresiones del arte, como los murales. El que más aparece en Instagram es también una de las imágenes que más se usa para promover el destino: Houston is Inspired. Es obra del artista multidisciplinario Mario Enrique Figueroa Jr., mejor conocido en el mundo del grafiti como GONZO247; además de ser oriundo de esta ciudad, es hijo de papá michoacano y mamá tamaulipeca.

(Foto: Nancy López)

Este famoso mural está en una de las esquinas de Market Square Park, en el centro del Distrito Histórico de Houston. Aquí hay actividades culturales, juegos infantiles, un pequeño quiosco que vende comida griega y varios monumentos. Uno de ellos es el Lauren’s Garden que rinde homenaje a los fallecidos en la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y que lleva el nombre de Lauren Catuzzi Grandcolas, oriunda de Houston y una de las víctimas del vuelo 93 de United, el único de los cuatro aviones de pasajeros secuestrados que no llegó a su objetivo final y que terminó estrellándose en Pensilvania.

Hay que alejarse varios kilómetros de esta zona para trasladarse al Distrito de los Museos, pero el tiempo invertido lo vale: alrededor de 30 minutos, si se elige tomar el MetroRail.

Dentro de la lista de los recintos que hay que visitar, destaca el Museum of Fine Arts (MFAH), una “miniciudad” dedicada al arte y la cultura, con dos edificios ocupados por galerías, un teatro, un jardín escultórico, biblioteca, un centro de visitantes, dos escuelas de arte y hasta un café. En jueves, la entrada es libre a la exposición permanente; las muestras temporales sí tienen un costo.

(Foto: Museum of Fine Arts)

Si se planea viajar a Houston antes del 27 de junio, hay que incluir en el itinerario la exposición “Vincent van Gogh: His Life in Art”, con más de 50 obras traídas de los museos Van Gogh, de Ámsterdam, y Kröller-Müller, de Otterlo.

Para brindar

Frente a Market Square Park, en el Distrito Histórico, se encuentra La Carafe (Congress Avenue), que es –aseguran– el bar más antiguo de la ciudad. En este pequeño salón alumbrado con velas, construido en 1847, sirven cerveza y vino, y solamente cobran en efectivo usando una antigua caja registradora. La atención no es la mejor, pero vale la pena vivir la experiencia.

(Foto: Carlos Tomasini)

Unas calles más adelante se llega a Main Street, de las zonas más vivas de la ciudad, especialmente de noche, cuando abren todo tipo de restaurantes, clubes y bares. El Prohibition Supperclub & Bar es una mezcla de burlesque y cabaret instalado en un edificio histórico en el que se pueden vivir diferentes conceptos.

(Foto: Carlos Tomasini)

Pero si lo único que se quiere es probar un par de cervezas (acompañadas de platillos al estilo estadounidense-irlandés), la opción es ir al pub Shay McElroy’s.

Para los verdaderos fanáticos de la cerveza, un poco más lejos, en East End, pasando importantes sedes deportivas, como el Minute Maid Park (casa de los Astros de las Grandes Ligas) o el BBVA Compass Stadium (donde el Dynamo de la MLS juega sus partidos de local) se estableció la cervecería 8th Wonder, la cual hace un homenaje a otro coloso deportivo: el Astrodome. Fundado en 1965, se consideraba “la octava maravilla del mundo” debido a su gran tamaño (podía albergar a más de 44 mil espectadores) y por ser el primer estadio techado del mundo, entre otras características únicas. Por cierto, dejó de usarse en 2008.

(Foto: Nancy López/ El Universal)

En fin, 8th Wonder Brewery presume toda una gama de cervezas de la casa, estacionales y de edición limitada. También hay comida de food truck para disfrutarse en una de sus grandes mesas al aire libre o en la barra.

(Foto: Carlos Tomasini)

El infaltable mall

Y, si uno no puede dejar de pensar en las compras, Houston tiene infinidad de opciones. Una de ellas es The Galleria, un enorme centro comercial alejado del Downtown, al que cada año asisten más de 20 millones de personas. Cuenta con casi 400 tiendas de todo tipo, una pista de patinaje sobre hielo y 30 restaurantes en los que se puede probar desde una hamburguesa hasta la mejor cocina del mundo. Los visitantes internacionales pueden obtener el reembolso de sus impuestos en la oficina de Tax Free Shopping.

Houston ofrece mucho más de lo que se piensa y está a un par de horas de vuelo desde la Ciudad de México. ¿Por qué esperar más para ir a conocerlo?

GUÍA DEL VIAJERO

El aeropuerto más conectado

El Houston George Bush Intercontinental Airport está conectado con más de 30 destinos en México. Esto lo convierte en la terminal aérea internacional más comunicada con nuestro país en Estados Unidos. Desde la CDMX, Aeroméxico ofrece tres vuelos diarios.

Dónde dormir

The Westin Galleria Houston es una buena opción de hospedaje; está prácticamente integrado al centro comercial The Galleria.

En dos ruedas

Una buena manera de transportarse en la ciudad es en bicicleta. La empresa Houston B-Cycle ofrece alquiler de viaje individual por 3 dólares durante 30 minutos.

Crédito y débito

Muchos negocios, incluidos los estacionamientos, únicamente aceptan pagos con tarjetas de crédito o débito, así que ve prevenido.

El clima

En verano el calor puede ser sofocante. Esa sensación es aún mayor debido a la humedad. En interiores, el aire acondicionado funciona a su máxima potencia; así que protégete de los cambios bruscos de temperatura.

