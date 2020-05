La semana pasada, la aldea india de Singhwahini obtuvo una espectacular vista de la Cordillera del Himalaya por primera vez en más de 30 años. Imágenes de la panorámica se volvieron virales en redes sociales por su rareza.

Esta aldea está cerca de la ciudad de Sitamarhi, al noreste de India y en la frontera con Nepal. Las montañas nevadas del Himalaya se encuentran aproximadamente a 190 kilómetros de aquí en distancia aérea, y se pudieron distinguir a simple vista desde principios de la década de los ochenta, según el diario The Times of India. Poco después, los niveles crecientes de polución impidieron que el avistamiento se repitiera hasta ahora.



“Hoy podemos ver el monte Everest desde el techo de mi casa en la aldea de Singhwahini. La naturaleza se está equilibrando. Las colinas cercanas a Nepal son visibles a menudo después de la lluvia, pero esta es la primera vez que el Himalaya real se puede ver desde aquí”, dijo Ritu Jaiswal, mukhiya (autoridad de la comunidad) en redes sociales.

Debido al confinamiento por la emergencia sanitaria de la Covid-19, los niveles de polución han bajado drásticamente y los cielos de la región se han vuelto más claros, lo cual se traduce en este extraño avistamiento desde Singhwahini, aseguró Ritu Jaiswal. “Los picos nevados fueron claramente visibles desde los techos y ahora estamos esperando verlos de nuevo”.

El Índice de Calidad del Aire (AQI por sus siglas en inglés) ha disminuido considerablemente en fechas recientes en la región, lo que significa que la visibilidad mejora. El martes de la semana pasada se registró un nivel de 54 en Muzaffarpur (cerca de Sitamarhi), mientras sus niveles acostumbrados en invierno son de entre 350 y 400.

La Junta para el Control de Polución del Estado de Bihar (al cual pertenece Sitamarhi) ha declarado que el descenso en los niveles de polución comenzó durante la fase uno del confinamiento y alcanzó su pico en la segunda fase. La constante mejora de las condiciones atmosféricas ha llevado a un cambio en el Índice de Calidad del Aire, que ahora oscila entre “bueno” y “satisfactorio”, de acuerdo con la institución.

Pero la aldea de Singhwahini no ha sido el único lugar afortunado en ver el Himalaya durante el confinamiento. Este domingo se capturaron imágenes de la cordillera desde la ciudad de Saharanpur, en el estado de Uttar Pradesh al norte de India. La maravilla natural se encuentra a cientos de kilómetros de la urbe, y es la segunda vez en dos semanas que puede distinguirse.

Las imágenes fueron capturadas por un pediatra local, Vivek Banerjee, y compartidas por oficiales del Servicio Forestal de India.

Snow clad mountains of Himalaya got visible again in Saharanpur today. The city had a clearer sky after severe thunderstorm and heavy rains. Dr Vivek Banerjee, a paediatrician in the city captured and shared these beautiful moments this afternoon. #lockdowneffect @IshitaBhatiaTOI pic.twitter.com/YnZaCiXtSK

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 10, 2020