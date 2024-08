¡In The Air Universidad ya abrió en la Ciudad de México! Este parque inflable no es exclusivo para niños, también va dirigido a personas de todas las edades para pasar un rato divertido en sus atracciones.

Si te gusta soltar adrenalina, este el lugar adecuado para ti.

In The Air Universidad. Foto: Instagram In The Air

Leer también ¿Dónde está el jardín japonés de CDMX?

¿Qué hay en In The Air Universidad?

El nuevo parque de diversiones al sur de la CDMX no solo te ofrece entretenimiento, también es una alternativa para ejercitarte mientras desafías la gravedad. Literalmente, ¡volarás por el aire!

Hasta hace unos días, In The Air contaba con sucursales en Querétaro, Toluca (Estado de México) y Portal Centro en la CDMX. Pero recientemente abrieron sus puertas en Patio Universidad.

In The Air Universidad. Foto: Instagram In The Air

Bajo el lema "In the air you can be free", cuenta con brincolines, obstáculos y toboganes inflables. Según se explica en su sitio oficial, en sus instalaciones hay juegos para grandes y pequeños:

Xtreme Slide. Trepa hasta lo alto de los inflables para deslizarte en una larga resbaladilla que te hará gritar de la emoción.

Wipe Out. Pon a prueba tu equilibrio y resistencia en esta atracción , donde debes cruzar tres bolas inflables gigantes para evitar caer al vacío.

, donde debes cruzar tres bolas inflables gigantes para evitar caer al vacío. Smash Moles. Evita ser golpeado por rodillos inflables.

inflables. Vértigo Ramp. Entra a una pelota inflable para rodar incontables veces por una rampa. Eso sí, tendrás que esquivar un muro inflable.

Air Surf. Surfea como todo un profesional y mantente suspendido en el aire sobre una tabla.

como todo un profesional y mantente suspendido en el aire sobre una tabla. Ninja Course. Supera una serie de obstáculos como todo un ninja japonés. Tu misión es escapar de un laberinto con pasillos desafiantes.

Cancha de futbol. Forma tu equipo y arma la reta para sacar tus mejores jugadas en la cancha del centro del parque.

¿Vas a celebrar una ocasión especial? In The Air Universidad también cuenta con otras amenidades, como un salón de eventos para festejar tu cumpleaños, aniversario, graduación...

In The Air Universidad. Foto: Instagram In The Air

Si no quieres subirte a las atracciones, este parque incluye una zona de mesas para descansar. Aquí podrás recuperar tu energía comiendo un delicioso snack o alguna de las bebidas de su menú.

Todos los viernes se realizan las Electric Nights. Desde las 19:00 a las 21:00 horas, el parque se ambienta con luces neón para que vivas un ambiente totalmente distinto.

In The Air Universidad. Foto: Instagram In The Air

Leer también Nuevas reglas de equipaje para volar en Europa y Estados Unidos

¿Cuánto cuesta la entrada a In The Air Universidad?

In The Air Universidad se encuentra en el primer piso de la plaza Patio Universidad: Avenida Popocatépetl 546, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Las estaciones del Metro más cercanas son Zapata y Coyoacán de la Línea 3.

El costo de la entrada depende de las horas de tu visita: el boleto Medium tiene un precio de $249 por una hora; el Standard cuesta $299 por dos horas; Premium, con un precio de $349 por tres horas; o Air Pass, $499 por tiempo ilimitado.

Las anteriores tarifas se cobran por persona y el acceso incluye funsocks, calcetas antiderrapantes para subir de manera segura a las atracciones. ¿Te animarías a volar por el aire en este lugar?





Leer también Estas personas deben volver a tramitar su visa americana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters