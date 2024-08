En Querétaro, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se celebrará el Hay Festival, gran fiesta dedicada a la literatura, la música y la ciencia. Conciertos, charlas y otros eventos culturales se apoderan del centro histórico de esta urbe y de otras sedes aledañas como Tequisquiapan. Estás a tiempo de elegir a qué personalidades escuchar.

¿Qué es el Hay Festival?

El Hay Festival es un evento artístico, literario, cultural y científico que nació en Reino Unido y se ha replicado en varias ciudades del mundo. Este año, Querétaro está lista para presentar la novena edición del 5 al 8 de septiembre. Yara Beltrán Gómez, coordinadora de Enlace y Seguimiento de la Secretaría de Turismo de Querétaro, lo define como “una fiesta de ideas donde se dialogan problemáticas contemporáneas con especialistas de talla internacional, escritores, científicos y Premios Nobel”.

Foto: Hay Festival

Reunirá a algunas de las mentes contemporáneas más brillantes, quienes ofrecerán charlas, conversatorios y distintas actividades durante cuatro días.

El origen del Hay Festival: la ‘ciudad de los libros’

Hay-on-Wye es una pintoresca localidad de Gales, a orillas del río Wye. Es conocida como la ‘ciudad de los libros’, debido a que cuenta con más de 40 librerías, la mayoría de segunda mano, a pesar de ser un pueblo pequeño de menos de dos mil habitantes. El furor por la lectura comenzó a inicios de los años sesenta, cuando el político y librero Richard Booth abrió la primera librería del pueblo, tras comprar una enorme cantidad de títulos en Estados Unidos.

Foto: Les Haines. Flickr

Debido a su éxito, varios pobladores comenzaron a replicar el modelo de negocio. Las calles de Hay-on-Wye están repletas de estanterías al aire libre. Las llaman ‘librerías de la honestidad’, pues no hay quién las atienda. Los interesados toman el libro de su elección y en un buzón depositan el pago. Inspirado en este pueblo, y con apoyo del diario The Guardian, nació el Hay Festival of Literature & Arts, enfocado en reunir a importantes personalidades de la literatura y las artes. Con el tiempo, se convertiría en el ‘Woodstock de la mente’, de acuerdo con expresidente Bill Clinton. Hoy se festeja en Italia, Brasil, Perú, Colombia, España y México.

Las sedes en 2024

La ciudad de Querétaro, en particular el centro histórico, concentrará “80% de la programación” del Hay Festival, de acuerdo con Yara Beltrán Gómez. El Teatro de la Ciudad será el venue principal, aunque habrá otras seis sedes que incluyen universidades y escuelas de la capital. El municipio de Corregidora —en la zona metropolitana de Querétaro— y Tequisquiapan también recibirán un par de eventos.

Foto: Hay Festival

Precios del Hay Festival

La mayoría de los eventos son gratuitos, pero algunos tendrán un costo de $20 pesos por persona. Estudiantes universitarios y mayores de 65 años no pagan boleto. Algunas actividades requieren registro previo en línea y otras serán de entrada libre hasta completar el aforo. hayfestival.com/queretaro

Los 10 eventos imperdibles del Hay Festival

Kailash Satyarthi: Premio Nobel de la Paz 2014, hablará sobre su labor contra la explotación infantil.

Javier Moro: el escritor español presentará el libro Nos quieren muertos . Relata la vida de Leopoldo López, político, economista y opositor de Nicolás Maduro.

. Relata la vida de Leopoldo López, político, economista y opositor de Nicolás Maduro. Leila Guerreiro: en conversación sobre su más reciente libro La llamada , basado en entrevistas con Silvia Labayru, sobreviviente de la dictadura argentina.

, basado en entrevistas con Silvia Labayru, sobreviviente de la dictadura argentina. Vasilisa Stepanenko: periodista ucraniana que conversará sobre el proyecto documental 20 días en Mariupol —del cual es coproductora—, ganador del Oscar 2024.

—del cual es coproductora—, ganador del Oscar 2024. Colin Greenwood: el bajista de la banda Radiohead presentará el diario visual Cómo desaparecer y conversará con el Cha, bajista de Fobia y Moderatto.

y conversará con el Cha, bajista de Fobia y Moderatto. Glen Matlock: el fundador y bajista Sex Pistols, mítica banda de punk, charlará sobre su historia musical.

Lila Downs: cantante y compositora mexicoamericana, ganadora de seis premios Grammy, tendrá una charla con Eliezer Budasoff y Silvia Viñas, grabada para el podcast ‘El Hilo en Directo’.

Marcela Roggeri: pianista argentina en concierto, junto con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, dirigida por el maestro ucraniano Mark Kadin.

Julieta Fierro: la astrónoma y divulgadora científica mexicana en conferencia sobre la astronomía, el universo y el Sistema Solar.

Andrés Cota: biólogo, zóologo y escritor mexicano que impartirá una plática referente al ajolote, su hábitat en México y algunos fragmentos de sus libros.

