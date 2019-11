Construido hace 130 años, el Puente de Capilano es la atracción turística de paga más antigua de Vancouver, Canadá. Se trata de una estructura suspendida a 70 metros sobre el río Capilano y rodeada por un denso bosque de coníferas. El recorrido es breve y sencillo, de apenas 137 metros de largo, pero a su alrededor se ha creado un parque ecológico con circuitos de altura más extensos.



Dónde está

Se ubica en la municipalidad de North Vancouver, a solo 20 minutos en auto desde el centro de la ciudad. Hay un shuttle gratuito que sale desde cuatro puntos de Vancouver, el cual está disponible todo el año.

Foto: Sergio Tapia



Cuánto cuesta

El boleto de entrada por adulto tiene un precio de 54 dólares canadienses (789 pesos, aproximadamente). En 1903, el acceso al puente costaba solo 10 centavos de dólar.



Cuándo ir

Si prefieres los días secos y soleados, viaja entre abril y octubre; durante esta temporada, el parque permanece abierto por más horas. Si no te importa la lluvia, también puedes visitar el parque de octubre a marzo; en esos días hay menos gente y dan impermeables para que los visitantes no se mojen. A veces se forma neblina en los alrededores del puente. No esperes ver nieve, pues es poco común.

Foto: Cortesía Capilano Bridge Park



La tercera versión

El Puente de Capilano ha sido reconstruido por completo dos veces. La primera versión era bastante rústica, hecha con tablones de cedro y cuerdas de cáñamo. En 1903 fue sustituido por una estructura de alambre. El puente actual, de acero reforzado anclado en concreto, fue levantado en 1956.



Luces de Navidad

Cada año, durante la temporada decembrina se celebra el festival Canyon Lights. Se instalan luces navideñas a lo largo de todo el parque y los puentes. De hecho, los abetos ubicados en la sección Treetops Adventure se encuentran entre los 10 árboles de Navidad más grandes del mundo. También se organizan actividades para niños, y un grupo vocal interpreta villancicos. Este año, el evento comenzó el 22 de noviembre y concluye el 26 de enero.

Foto: Cortesía Capilano Bridge Park



Treetops Adventure

Es un circuito ecoturístico conformado por siete puentes colgantes de madera y varias plataformas de observación. Comienza a nivel de piso y llega a una altura de 33 metros. Para disfrutar mejor esta atracción, lo más recomendable es tomar un recorrido con los guías del parque, quienes te explican sobre las variedades de plantas y flores. Los abetos de Douglas que encuentras a lo largo del camino miden hasta 91 metros de alto.

Sergio Tapia

El Cliffwalk

Es una atracción ligeramente más desafiante que el Puente de Capilano o el circuito Treetops Adventure. Se trata de un sendero enclavado en una sección del Cañón de Capilano. Éste llega hasta los 91 metros de altura; además, el camino es más estrecho y el piso es de rejillas. Hay una pequeña sección donde la superficie es de cristal. ¿Te atreverías a pararte ahí?

Foto: Sergio Tapia



Los tótems

En 1935, uno de los antiguos propietarios del Puente de Capilano, “Mac” MacEachran, invitó a las Primeras Naciones de la Columbia Británica a colocar tótems monumentales a lo largo del parque. Hoy en día, se trata de la colección privada de tótems más grande de Norteamérica. Por cierto, el nombre “Capilano” viene del término “Kia’palano” o “hermoso río” de la nación squamish, una etnia local.

Foto: Sergio Tapia



En números

-96 elefantes soportaría el Puente de Capilano o un avión Boeing 747.

-1.2 millones de visitantes recibe el parque cada año.