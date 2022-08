El truco de TikTok para que nadie se siente a tu lado en el avión

Aunque los viajes en avión son una buena experiencia para la mayoría, siempre se quiere tener un poco más de comodidad, sin tener que pagar por un boleto de primera clase. Por eso, en internet abundan los consejos para elegir la temporada más económica para volar, los mejores días para comprar boletos y cuáles los asientos más cómodos. Pero si lo que buscas es que nadie se siente a tu lado, de una vez te advertimos que, casi, es imposible. Pero puedes intentar aplicar un truco que se ha hecho viral en TikTok.

De acuerdo con el video de un tiktoker, una sencilla acción pondrá tan incómodos a los demás pasajeros que seguirán de largo, antes que tener que sentarse a tu lado. Conoce de qué se trata.

En TikTok abundan los tips para tener viajes más cómodos, pero muchos de ellos son simples consejos que no hemos visto llevar a la práctica, incluso suenan hasta ridículos. Y esa es una de las razones por las que el truco para que nadie se siente a tu lado ha llamado la atención, pues el usuario nos mostró cómo aplicarlo.

El usuario de TikTok @mikewdavis compartió un video con el título “Cómo mantener los asientos libres a tu lado en un vuelo”; con 5.2 millones de reproducciones, más de 420 mil likes y miles de comentarios, su contenido se volvió viral.

¿En qué consiste el truco? Una vez que estés sentado, mantén la vista fija en cada uno de los pasajeros que pasan por el pasillo buscando su asiento y, si ves que tienen la intención de sentarse a tu lado, haz un gesto exagerado con la mano como invitándolos.

De acuerdo con el tiktoker, con esta acción pondrás tan incómodos a los demás que nadie pensará en sentarse a tu lado lo que, al menos en su video, queda comprobado.





