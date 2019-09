El mejor hotel del mundo para familias está en México

Cada año se lleva a cabo la premiación Best of the Best por parte de Virtuoso, una red de viajes de lujo en todo el mundo. Este 2019, el hotel Grand Velas Riviera Maya resultó ganador en la categoría “Mejor Programa Familiar”.

Este hotel se encuentra en Playa del Carmen, Quintana Roo. Cuenta con servicios y actividades especiales para disfrutar solo o con todos los miembros de la familia: desde un taller de juguetes mexicanos y una nueva galería de arte para niños, hasta clases de cocina, talleres de atrapasueños y piñatas. Para garantizar el entretenimiento de los más pequeños se toman en cuenta toda clase de detalles; por ejemplo, hay un menú de burbujas de baño con olor a frutas. Además, desde hace poco se ofrece una experiencia de glamping (campamento de lujo) para niños.

Foto: Cortesía Preferred Hotels & Resorts

Los adolescentes también tienen su propio espacio en el Teen’s Club, el cual cuenta con videojuegos, pista de baile, karaoke y un bar con bocadillos. Además, durante el verano está abierto el campamento de entrenamiento, donde el bungee, la tirolesa y los muros de escalada son los que más resaltan.

Foto: Cortesía Preferred Hotels & Resorts

Para fomentar un tiempo de calidad juntos, el entretenimiento para familias va desde noches de astronomía y cine, hasta la construcción de castillos de arena y tours ecológicos en bicicleta. Se llevan a cabo excursiones de lujo para descubrir las ruinas mayas de Chichén Itzá, Uxmal y la ciudad de Mérida desde un helicóptero.



Para aquellos que gustan de hospedarse juntos pueden optar por una de las espaciosas Suites Familiares de dos recámaras, las cuales cuentan con suites conectadas y terrazas privadas con vista a la selva o al mar; sus amenidades consisten en un peluche de la mascota del resort, batas de baño y pantuflas en tamaños especiales para los pequeños, kit de playa de bienvenida, cortesía nocturna para niños y una sesión de fotos familiares.

Foto: Cortesía Preferred Hotels & Resorts