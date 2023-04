Cuando me dijeron que en Islas Secas trataban a los huéspedes como si fuesen verdaderos ‘tesoros’, honestamente creí que exageraban. Bastaron unas cuantas horas para darme cuenta del porqué se refieren a los visitantes de esta manera.

Al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, ya nos esperaban para conducirnos a un despacho de aduanas e inmigración exclusivo. Afuera, se encontraba la avioneta, un Twin Otter con 15 asientos, que nos llevaría en un vuelo privado directamente al archipiélago en el golfo de Chiriquí, en el océano Pacífico, a unos 32 kilómetros de la costa panameña.

Foto: Islas Secas

Después de casi una hora de recorrido, sobrevolamos Islas Secas por algunos minutos para admirar desde el aire su belleza tapizada de una exuberante vegetación rodeada por un mar azul de diferentes tonalidades.

¿Cómo es Islas Secas, el encantador archipiélago de Panamá?

Aterrizamos en la pista particular de este resort remoto, y fuimos recibidos con una deliciosa bebida de cítricos y algunos aperitivos.

De las 14 islas volcánicas que componen el archipiélago, 13 están intactas y solamente una, Cavada, la más grande, se encuentra habitada. En esta se instalaron siete lujosas casitas que, en conjunto, tienen capacidad para recibir únicamente a 24 ‘tesoros’; todas con vista al mar y alberca privada para una experiencia íntima.

Dicen que estas islas apartadas del mundo las compró un estadounidense con la idea de crear un resort hecho de materiales orgánicos, totalmente sostenible, operado a través de buenas prácticas ambientales y con todas las certificaciones posibles.

Islas Secas cuenta con su propia pista en la que aterriza una avioneta.

Paralelamente se desarrolló un programa de conservación para resarcir el bajo impacto que la presencia humana pudiera generar.

Para empezar, no existen recipientes de plástico. Además, se anima a los huéspedes a participar en la reforestación de especies de plantas y árboles endémicos, por ejemplo.

Qué hacer en Islas Secas

Aun cuando me hubiera gustado dormir hasta mediodía —en la casita todo está diseñado para tener un descanso absoluto—, no quise perderme el amanecer desde el muelle, como me lo recomendaron algunas personas del staff, quienes son encantadoras, por cierto.

Las casitas cuentan con amplias terrazas

Las tonalidades anaranjadas y violáceas del cielo se vuelven el fondo perfecto para tomar una fotografía digna de Instagram.

Más tarde me dirigí al restaurante, el cual tiene una impresionante vista al mar, siempre y cuando el nivel del agua no descienda. En ocasiones, la marea suele bajar tanto que las islas se secan, literalmente, y esto permite que se conecten entre ellas. Hacía tiempo que no desayunaba tan tranquilamente y con la naturaleza como compañera.

Me queda claro que el verdadero lujo es poder desconectarse del mundo imparable, lograr desacelerar la mente e integrarme a la naturaleza, a estos paisajes que pocas veces tenemos el privilegio de acceder. Estar consciente del sonido del viento, de las olas, del relajante arrullo de la noche es como alcanzar el Nirvana (o algo así).

De las actividades planeadas para ese día, el paseo en kayak me puso los nervios al máximo. Dado que no sé nadar, todo lo que tiene que ver con el mar me produce ansiedad. Por fortuna, la experiencia con Beny Wilson —nuestro guía y gerente de conservación del lugar— me dio la confianza que necesitaba para animarme a tomar el remo y subirme al kayak. Tengo que decir que, al final, disfruté mucho esta experiencia.

Ofrecen actividades en mar y tierra: safaris marinos, paseos en kayak, caminatas entre la selva, etcétera.

Salimos del muelle con dirección a Playa Canales, ubicada en otro punto de la isla. El recorrido fue muy tranquilo: aguas calmadas, cielo despejado, sol brillante y unas vistas que parecían de postal.

Al llegar, nos adentramos en la naturaleza y sus senderos entre la selva para observar una gran variedad de especies vegetales y animales, como murciélagos.

En Islas Secas se toman muy en serio el contacto con el ambiente. En el archipiélago pueden encontrarse cerca de 90 especies de aves —ahí habita la segunda colonia de fragatas más grande de Panamá—, además de que pueden verse los cangrejos Halloween, muy fáciles de reconocer por sus colores naranja y morado.

Islas Secas forma parte de un área protegida por la ley panameña. Fotos: Islas Secas

Por la tarde, abordamos un lujoso yate en busca de ballenas jorobadas. Luego de casi media hora sin ver nada, creímos que nuestro intento había sido en vano.

De repente, observamos saltar a lo lejos un hermoso ejemplar. Pero no venía sola, estaba acompañada de su ballenato que también salió a tomar aire.

A pesar de que solo vimos a estos dos ejemplares, la experiencia fue maravillosa por la pasión con la que Beny, experto en biología, cuenta cada detalle.

Incluso arrojó un micrófono al mar para oír el canto de las ballenas, mismo que, por extraño que pareciera, se escuchaba con gran claridad. ¡Misión cumplida!

Así es la privacidad de Islas Secas

Si alguien me hubiera dicho que pasaría la tarde en una isla desierta, no lo hubiera creído. Al día siguiente, nos embarcamos con dirección a Isla Pargo para descansar y tener una comida a la orilla del mar. La tranquilidad de este lugar solo es superada por la belleza de sus aguas cristalinas, la arena blanca y las grandes palmeras que ayudan a protegernos del sol.

Es posible visitar playas lejanas de diferentes tonalidades de azul. El viaje se hace a bordo de un yate de lujo.

La hora de comer llegó y nos agasajaron con una gran parrillada de mar y tierra. Camarones, pulpo, pescado, arrachera, pollo, así como una variedad de vegetales al grill, se sirvieron a la mesa acompañados de un vino rosado. Tanto el sabor como la frescura de los alimentos hicieron que me olvidara de las porciones y me entregara al placer de la comida. Pues a eso se viene aquí.

Extrañamente, siempre que voy a la playa termino muy cansado, aun cuando mis actividades hayan sido comer, beber y descansar. Es por ello que, para finalizar el día, decidí tomar un masaje en el spa. Me costó trabajo decidir entre un tratamiento relajante, energizante o con efectos curativos, pero dado que vivo bajo constante estrés, como buen mexicano, opté por el primero.

Todas las comidas premium y los picnics están incluidos en las tarifas.

La sesión inicia con un suave lavado de pies y con un poco de aromaterapia. Escogí lavanda porque me encantan las esencias clásicas y ligeras. Enseguida me recosté boca abajo sobre una cama y la masajista comenzó a presionar diferentes puntos de mi cuerpo: hombros, espalda, brazos y manos. Alcancé tal grado de relajación que en cuestión de minutos me quedé profundamente dormido.

A la mañana siguiente, despierto con el pensamiento de si vale la pena botar lo que tengo en México para quedarme a vivir aquí. Aun cuando soy más fan de las ciudades grandes y caóticas, desconectarme por un tiempo de la gente, de la señal de celular y hasta del reloj no me vino nada mal. Es más, ansío repetirlo lo más pronto posible.

El sueño ha terminado en Islas Secas o, al menos, eso pienso cuando llega el momento de subir a la avioneta que nos llevará de vuelta a la ciudad de Panamá. Desde el aire me despido de este paraíso, del que pocos conocen su existencia y del que solamente unos cuantos tienen el privilegio de pisar y enamorarse.

Cómo son las casitas de Islas Secas

En la Isla Cavada se concentran 7 casitas (tres de ellas son tiendas estilo safari) escondidas entre la vegetación, sobre los acantilados.

Camas con pabellón y amenidades ecológicas. no hay un solo recipiente de plástico.

Sus interiores elegantes, con mobiliario de madera, disponen de camas con pabellón, amplios baños con amenidades 100% orgánicas y techos de palma.

En sus terrazas tendrás una cama de día y piscina privada.

No hay una casita igual a la otra.

GUÍA DEL VIAJERO

Cómo llegar

Existen dos maneras de llegar al archipiélago: por mar o por aire. La segunda es la mejor opción. Para visitar las Islas Secas, primero hay que volar a Panamá. Desde Ciudad de México, Copa Airlines tiene vuelos directos todos los días, con una duración aproximada de cuatro horas. Una vez en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, toma la avioneta privada hacia el resort, cuyo precio es adicional a la estadía.

Cuándo ir

La temporada alta en Islas Secas va de diciembre a abril, cuando hay escasas lluvias. Si buscas disfrutar el avistamiento de ballenas, entonces lo ideal es visitarlas entre julio y septiembre; no obstante, hay mayor probabilidad de tormentas. Cada año, el resort cierra al público de la última semana de septiembre a la primera semana de noviembre.

Todo incluido de gran lujo

La noche en una de las casitas para dos huéspedes va desde los dos mil 500 dólares (en temporada estándar). En el precio se incluyen todas las comidas y bebidas premium (sí, también la champaña), picnics en la playa, así como actividades acuáticas, un viaje de pesca, servicio de lavandería y un tratamiento de spa de 60 minutos.

Hay tres tiendas tipo safari

Buceo para inexpertos

El golfo de Chiquirí es un lugar poco explorado donde abundan especies marinas y arrecifes de coral, ideal para el buceo. Otro lugar imperdible para descubrir las maravillas submarinas es el Parque Nacional Coiba, Patrimonio de la Humanidad. En total, el resort ofrece unos 20 spots para hacer inmersiones con distintos grados de dificultad. Quienes no sepan bucear, podrán tomar un curso de dos horas con instructores profesionales, obtener su certificación PADI y sumergirse para contemplar mantarrayas, grandes cardúmenes de peces, tortugas marinas, corales y especies multicolores.

Propinas e impuestos gubernamentales no están incluidos en el plan.

Los precios pueden variar sin previo aviso y según la temporada.

Qué llevar

Por lo general, el clima es muy cálido, por lo que se recomienda llevar prendas ligeras –shorts, playeras, camisas y vestidos–, además de calzado cómodo, ya sean sneakers o sandalias. En caso de ser sensible a las picaduras de mosquito, lo mejor es usar pantalones ligeros, camisas de manga larga y zapatos cerrados.

Consulta: islassecas.com

