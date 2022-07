El Arquito, la puerta 'energética' escondida en Huasca

A menos de 2 horas y media de Ciudad de México se encuentra El Arquito, un centro ecoturístico escondido entre los árboles, en el bosque de Huasca de Ocampo. Sus paisajes y ambiente te devolverán esa tranquilidad que necesitas

Huasca de Ocampo forma parte del corredor turístico de la Montaña de Hidalgo, el cual atraviesa varios destinos de la entidad. En este municipio encontrarás escenarios escarpados, bosques, exhaciendas, cabañas, formaciones rocosas y un cielo oscuro para ver las estrellas. Por su naturaleza, su historia y cultura, Huasca de Ocampo fue el primero en ser declarado Pueblo Mágico en 2001.

El Centro Ecoturístico “El Arquito” debe ser una parada obligatoria cuando visites Huasca. En Destinos te contamos todo lo que puedes hacer en este lugar.



Foto: Facebook Centro Ecoturístico El Arquito

El Arquito, un destino con actividades entre montañas

Huasca es uno de los lugares más famosos de Hidalgo, seguramente habrás escuchado sobre los Prismas Basálticos, la Hacienda de Santa María Regla, el Bosque de los Duendes y el Parque Ecoturístico San Miguel Regla.

Pero, si quieres descubrir algo nuevo, tienes que ir a un escondite llamado “El Arquito”. El nombre de este centro ecoturístico se debe principalmente a una formación rocosa esculpida por la naturaleza que parece un portal.



Foto: Facebook Centro Ecoturístico El Arquito

El arco de roca se localiza en medio del bosque y los pobladores consideran que se trata de una puerta energética. Será sugestión pero, al recorrer los caminos de “El Arquito”, notarás un ambiente muy relajado para disfrutar con tus acompañantes o hasta en soledad.

Si buscas explorar senderos seguros y sin muchos turistas, los de este centro ecoturístico instalado en la comunidad de Los Reyes Tepezala, son una gran opción.

Como parte de su naturaleza, hay riachuelos y presas que se encuentran protegidas por las montañas.



Foto: Facebook Centro Ecoturístico El Arquito

Leer también: Conoce la leyenda del exótico pez remo

¿Qué puedes hacer en tu visita a El Arquito en Huasca?

El Arquito es un centro ecoturístico de ambiente rústico y campirano. Hay zonas para acampar y se ofrecen visitas guiadas, aunque también puedes hacer caminatas por tu cuenta en el bosque, escenario idóneo también para el running y la bici de montaña.

Cuánto cuesta la entrada a El Arquito

Los precios de acceso varían según la actividad que realices. Por ejemplo, la entrada en auto es de 35 pesos. Mientras que, para ingresar con casa de campaña, el costo depende de su tamaño y capacidad, por lo que puede ir desde los 100 a los 150 pesos.



Foto: Facebook Centro Ecoturístico El Arquito

Qué comer en El Arquito

No te puedes ir sin probar uno de los platillos típicos de la región: la trucha. La comunidad de Los Reyes Tepezala cuenta con criaderos y pequeños restaurantes para probar una trucha a tu gusto, aunque si no te gusta el pescado, no te desiluciones, también hay más platillos que puedes pedir.

El lugar más conocido para comer es “Los sabores del Arquito”, donde el pescado se prepara al chipotle, a la milpa o al mojo de ajo.



Foto: Facebook Centro Ecoturístico El Arquito

“El Arquito” también cuenta con establecimientos de antojitos: de quesadillas, sopes y tlacoyos, donde también preparan platillos de temporada, con gualumbos y hongos.

El servicio de comida, sanitarios y actividades se ofrece durante los fines de semana. Puedes realizar tu visita a “El Arquito” a partir de las 9:00 horas y hasta las 18:00 horas. Llegar no es complicado, pues se encuentra a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Huasca.

Arma el plan y lánzate a “El Arquito”, uno de los sitios mágicos de Huasca de Ocampo donde podrás olvidarte de la ciudad.

Leer también: Esto cuesta la entrada a la Torre Latino en 2022