Dónde y cuándo es el concierto sinfónico de Star Wars en la CDMX

Star Wars es una de las franquicias más famosas en el mundo, con una gran legión de fanáticos (además de millones y millones de dólares de ingresos a lo largo de la historia), quienes se emocionarán al saber que en CDMX se realizará el concierto sinfónico de Star Wars.

¿Cuándo será el concierto sinfónico de Star Wars?

El Instituto de la Juventud y la Secretaría de Cultura anunciaron la realización del concierto sinfónico de Star Wars que se llevará a cabo el miércoles 4 de mayo a las 19 horas.

Esta fecha tiene una razón de ser, pues se trata del Día de Star Wars.

En caso de que no lo sepas, el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News, divulgó la felicitación de varios políticos hacia la conservadora Margaret Thatcher por haber sido seleccionada como la nueva primera ministra del Reino Unido. Pero esto, ¿qué tiene que ver con las películas de Star Wars? Pues lo que más llamó la atención fue que el mensaje decía: May the Force be with You, Maggie (traducido como "Que la fuerza te acompañe, Maggie”). Una de las frases más populares de la saga.

Con la fecha también se hizo un creativo juego de palabras, por “may” y “force”, el cual suena parecido a “fourth”.

Así, desde 2011, empezó a celebrarse el Día de Star Wars el 4 de mayo, debido a que el cine Toronto Underground Cinema organizó un festival donde se proyectaron todas las películas de la saga.

A la fecha son varios los países que se han encargado de realizar una gran variedad de eventos en honor a Star Wars, haciendo felices a millones de seguidores que hay en el mundo.

Leer también: 6 playas en México que brillan en la noche

¿Dónde será el concierto sinfónico de Star Wars?

El concierto sinfónico se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Si planeas llegar en transporte público, la estación más cercana es Fray Servando de la línea 4 del Metro.

Y, si eres de otro estado y no puedes asistir al evento en CDMX, no te preocupes porque el Instituto de la Juventud informó que el concierto sinfónico de Star Wars será transmitido a través de Facebook y Youtube.

Otra buena noticia es que se trata de un evento gratuito. Así que no hay pretexto para perderte de este inolvidable concierto.



Imagen Pixabay

Otros eventos sobre Star Wars durante el mes de mayo

Concierto sinfónico en Celaya. Con la participación de 160 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y el Coro Juvenil del Conservatorio de Música de Celaya, se llevará a cabo “Sinfonía de las Galaxias” el 3 y 4 de mayo a las 20 horas, en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. El boleto más caro tendrá un costo de 198 pesos.

Star Wars Sinfónico en la ciudad de SLP. La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) será la encargada de llevar a cabo este evento, dirigida por el maestro Arturo Rodríguez, pianista, compositor, orquestador y director. Se llevará a cabo en el Teatro Alameda, el próximo viernes 6 de mayo a las 20 horas.

La dirección es Avenida Universidad 575, en el centro histórico de la capital. Este concierto sí tendrá un costo: primer piso, 250 pesos, y luneta, 350 pesos.

Leer también: ¿Cuáles son los días festivos de mayo?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters