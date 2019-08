Cuáles son los 5 edificios más altos de México

Si bien el nombre de nuestro país no figura en la lista de los mayores edificios del mundo, esto no significa que no puedas encontrar construcciones impresionantes, capaces de producir vértigo sin haber llegado siquiera a su cima.

Estos son, hasta ahora, los 5 edificios más altos de México. Sin embargo, la tabla de posiciones podría cambiar en un futuro a corto plazo, cuando queden listos proyectos como Torres Obispado, la Torre Mítikah y Chapultepec Uno.

1. Torre Koi

Su nombre oficial es KOI Sky Residences, contiene 64 pisos y 279.5 metros de altura. Esto lo convierte en, hasta ahora, el edificio más alto de México. La obra duró 5 años, de 2012 a 2017 y cuenta con la certificación LEED en categoría plata, la cual se otorga a las obras con prácticas sustentables. La Torre Koi fue diseñada por las firmas arquitectónicas HOK y FVO.

Está ubicado en San Pedro de los Garza, Monterrey, exactamente en Av. Eugenio Garza.

A partir del piso 22, este edificio contiene oficinas y departamentos. También cuenta con hotel y alberca semiolímpica. En 2017 fue ganador del Premio Obras Cemex.



2. Torre Reforma

Diseñada por Benjamín Romano, arquitecto de la empresa LBR&A. Esta obra ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, tiene una altura de 256 metros. Para la construcción hubo una inversión de 130 millones de dólares y oficialmente quedó concluida en 2016.

Cuenta con 57 pisos, principalmente ocupados por oficinas, pero también tiene con restaurante, terraza, áreas verdes, bares, auditorio y un gimnasio.

En 2018, la Torre Reforma fue ganadora del International Highrise Award, como el Mejor Rascacielos del Mundo.

(Cortesía: estudio de arquitectos LBR&A)

3. Torre BBVA Bancomer

Con una inversión de 650 millones de dólares, en 2008 se comenzó la construcción y fue inaugurada en febrero del 2016. Mide 234 metros de altura y dentro de sus 25 pisos, encuentras oficinas corporativas, terraza, comedor, un auditorio y un helipuerto.

Obtuvo el Premio Edificio del Año en 2017 y Excelencia Internacional RIBA en 2018; este último es un reconocimiento a inmuebles con características arquitectónicas innovadoras y de calidad.



4. Torre Mayor

Este edificio en Paseo de la Reforma fue una propuesta por parte del empresario canadiense Paul Reichmann y puesta en marcha por la empresa Zeidler en 1999; la construcción terminó 4 años más tarde.

Tiene 225 metros de altura y 55 pisos. Es uno de los edificios de más resistentes del mundo para desastres naturales. Oficinas, un área comercial, bancos y una variedad de tiendas, encuentras dentro de la torre.

Dato curioso: el ciclista colombiano Javier Zapata rompió un Récord Guiness en Torre Mayor al subir 318 escalones en 98 minutos, en una sola llanta.



5. Hotel Riu Plaza Guadalajara

Este hotel tiene una altura de 215 metros (incluyendo su antena). Su construcción tardó dos años, entre 2009 y 2011, y fue una inversión de 80 millones de dólares.

La empresa Ingeniería Básica Diseño Estructural fue la encargada de este lujoso recinto, el cual cuenta con 255 habitaciones. Los servicios que te ofrece este hotel son: restaurantes, alberca, gimnasio, salas de conferencia, spa, entre otras.

Se encuentra en Av. López Mateos - Fracc Chapalita, Guadalajara Jalisco. Se puede hacer una reservación desde su página web.

(Foto: Cortesía Hotel Riu Plaza Guadalajara)