Conoce los lugares favoritos de Memo Ochoa en CDMX

Aunque tapatío de nacimiento, Guillermo “Memo” Ochoa, el experimentado portero de la Selección Mexicana y el primer arquero azteca en jugar en primera división de alguna liga europea, se animó a hacer un recorrido por Ciudad de México para señalar sus lugares favoritos.

La campaña “Viaja como Memo”, una iniciativa de Expedia (agencia de viajes online), resalta el espíritu viajero del guardameta que ha jugado cuatro Copas del Mundo.

Gran parte de su vida vivió aquí en la capital, primero, por el trabajo de su papá, cuando Ochoa era niño, y, segundo, por su aventura en el Club América. Así que bien puede recomendarnos algunos de sus rincones preferidos en CDMX.

“Es una ciudad que conozco muy bien. Crecí aquí; fui a la escuela aquí; aprendí a manejar y obtuve mi licencia en esta ciudad. Todo pasó aquí”, dice Memo.

¿Cuáles son los lugares preferidos de Memo Ochoa en CDMX?

Para comer como Memo Ochoa en Ciudad de México

La oferta gastronómica de Ciudad de México es vasta y, sin duda, muy atractiva.

Pero eso sí, bien dicen que nada como la comida de casa, y así lo comprueba Memo, destacando que Tortas Don Polo, de las cuales su papá es dueño, es uno de sus lugares favoritos. En esta tradicional tortería mexicana incluso se sirven chiles en nogada (duarante la temporada), desayunos, antojitos, café de olla, postres y más. Tiene tres sucursales en CDMX: Félix Cuevas, Parque Hundido y Plutarco Elías Calles.

En la cosmopolita colonia Roma con casonas porfirianas y, a la vez, mucho vanguardismo y modernidad, se encuentra el restaurante favorito de Memo: San-Tō, un handroll bar japonés con sushi, sashimi y makis que se saborean mejor con sake. También recomienda la cerveza japonesa o alguno de sus cocteles inspirados en el país del sol naciente.

La mejor vista de Ciudad de México

No, no hablamos de la afinada y entrenada vista que Memo tiene en el terreno de juego (si no nos crees, checa sus mejores atajadas en Brasil 2014). En esta ocasión, se trata de la mejor panorámica urbana que, para él, puedes tener.

Esta vista la consigues a 31 metros de altura, desde el hotel St. Regis Mexico City para contemplar Paseo de la Reforma, una de las avenidas más icónicas y con mayor movimiento financiero en Ciudad de México.

Para rematar la experiencia, date un gustito en la terraza de King Cole Bar. No hay nada mejor que un atardecer con un buen drink en mano mientras conversas y ves cómo la ciudad se va iluminando conforme el Sol se oculta.

Un lugar especial y familiar para Memo Ochoa

La nostalgia nos hace añorar lugares y, allá, donde nos sentimos como en casa, nos hará regresar en algún momento.

Memo nos lleva al barrio de Coyoacán, un pedacito colonial de CDMX que fue fundado por el mismísimo Hernán Cortés en 1522. Aquí, la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento abunda. No hay duda de que es una de las zonas bohemias de la Ciudad de México.

“Fui a la escuela aquí. Así que tengo muchos recuerdos hermosos de mi infancia, con mis amigos y compañeros de escuela”, asegura Ochoa.

Hay gran cantidad de bares, cafés y restaurantes en sus adoquinadas calles, muchos de ellos establecidos en antiguas casonas de vivos colores, sin olvidar su mercado artesanal.

El paseo por el llamado “lugar de los que poseen coyotes” siempre debe ir acoompañado con un postre muy mexicano, uno de los predilectos de Memo: los churros rellenos. Y no solamente churros, sino churros rellenos de vainilla, chocolate o cajeta.

Inigualable experiencia futbolera recomendada por Memo Ochoa

Quizá esto puede ser muy obvio, pero a la vez es un lugar imperdible, siempre y cuando seas amante del futbol.

Siendo una ciudad imponente, versátil e histórica, merecía un recinto con las mismas características: el Estadio Azteca, lugar donde Ochoa ha participado en centenares de partidos y que recomienda para ver el deporte más popular del mundo: pisar sus gradas, sentir el vibrante grito de los aficionados, maravillarte por sus dimensiones que reciben más de 80,000 almas.

Quien se apasiona con este juego, se imagina el ambiente del Azteca cuando Pelé se coronó con el arrollador Brasil del 70; o cuando Maradona evadió a los ingleses para anotar el “Gol del Siglo”, el momento en que astutamente salvó a Argentina en un tanto con la “Mano de Dios”; o cuando Italia y Alemania disputaron el “Partido del Siglo” con Beckenbauer jugando valientemente con un brazo vendado.

Y, para después de un partido, nada como ir, muy cerca del estadio, por unos tacos a El Remolkito, famoso por sus salsas y sus trompos de sirloin.

Un secreto de Memo Ochoa para todos

Memo recomienda un lugar que casi nadie conoce. Promete dejar tu estómago muy feliz.

Se trata de Mizrahi Meats Asador, en la plaza comercial Samara Shops, en Santa Fe. Aquí, la especialidad es la carne 100% black angus, además de los filetes porterhouse, ribeye y T-bone. ¡Un completo manjar para los amantes de la carne!

No dudes en acudir a alguno de estos lugares, pues todo indica que Guillermo Ochoa no solo tiene buen ojo para los reflejos que demanda estar bajo los tres postes. ¡Con suerte lo encuentras para un autógrafo!

