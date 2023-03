Conoce la Virgen de Guadalupe más grande del mundo

México es un país en donde el sincretismo religioso no solo nos da identidad, sino que nos regala piezas arquitectónicas, tradiciones y esculturas que, seamos o no creyentes, a muchos nos puede interesar conocer. Hermosos templos, obras de arte y monumentos religiosos son visitados todos los días pues representan parte de nuestra cultura, pero quizá no sabías de algunas piezas, únicas en todo el mundo, como la Virgen de Guadalupe más grande del planeta.



Escondida entre los árboles de las montañas, en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, puedes visitar la figura de la Virgen de Guadalupe más grande de todo el mundo.



Conoce la historia de esta monumental obra y cómo puedes conocerla.

La Virgen de Guadalupe más grande del mundo está en Ocuilan

La Virgen de Guadalupe más grande del mundo se encuentra ubicada en el parque El Ahuehuete, en Ocuilan, Estado de México.



Imagen: Wikimedia



Se trata de uno de los monumentos religiosos más grandes de México, por detrás de figuras como el Cristo Rey en Pachuca, Cristo Roto en San José de Gracia y el Cristo de las Noas en Torreón. Sin embargo, es el más grande del mundo dedicado a la Virgen de Guadalupe.



Esta escultura, cuya realización requirió 10 meses de trabajo, tiene una altura de 33 metros más 11 metros de ancho. Está hecha de bronce y pesa 110 toneladas. Para que tengas una idea de su dimensión, la Virgen del Tepeyac mide solo 20 metros de altura.



Se trata de una obra realizada por el escultor mexicano Víctor Gutiérrez que fue inaugurada en febrero de 2017 por el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.



La intención de la colocación de la imagen fue fortalecer el turismo religioso en la zona, pues está situada en el parador turístico El Ahuehuete, a solo 8 kilómetros del Santuario de Chalma al cual llegan alrededor de 6 millones de personas cada año, siendo el más visitado en el Estado de México, y el tercer santuario religioso con mayor número de visitantes a nivel nacional, solo por debajo de la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos.



Para poder admirar esta obra, los visitantes deben acceder por una escalinata de 640 escalones. Pero la experiencia no termina ahí, los de mejor condición físcia se animan a subir 760 escalones más para llegar al mirador que se encuentra en la cabeza del monumento. La tarea no es sencilla, por ello es que para muchos creyentes es una forma de pedir, agradecer o rezar.





Imagen: Secretaría de Turismo del Estado de México

Leer también: El castillo italiano que conserva objetos y plantas de México

¿Qué hacer en Ocuilan, Estado de México?

Además de visitar la Virgen de Guadalupe más grande del mundo hay mucho más que puedes hacer en Ocuilan, un destino que te espera para una escapada de fin de semana.



De acuerdo con información del gobierno del Estado de México, en Ocuilan se producían finísimos lienzos con los que se vestían los emperadores aztecas. También era un punto importante debido a que los comerciantes se detenían para refrescarse en el manantial junto a un ahuehuete, cuya edad se calcula en más de 200 años, y era considerado sagrado. Hoy sigue recibiendo miles de peregrinos que hacen una parada para refrescarse en su camino a Chalma.



Posteriormente, durante la Colonia se construyeron conventos e iglesias, algunas de las cuales todavía puedes visitar, como los restos del monasterio de Ocuilan construido en el siglo XVI; entre las montañas parece resguardar las lagunas de Zempoala.



En la zona de las lagunas de Zempoala, un parque con 4 mil 700 hectáreas y cuatro lagunas principales, podrás pedir diversos antojitos mexicanos, dar un paseo a caballo y hasta practicar pesca deportiva.



Imagen: Secretaría de Turismo del Estado de México



Visita la Virgen de Guadalupe más grande del mundo y el resto de atracciones que el parque de El Ahuehuete tiene para ti en el municipio de Ocuilan, a solo 92 kilómetros de la Ciudad de México. Solo debes tomar la vía La Marquesa–Santiago Tianguistenco–Ocuilan de Arteaga–Chalma. Te tomará alrededor de una hora llegar.

Leer también: En Mineral del Chico explora este laberinto natural de piedra

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters