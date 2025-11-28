Desde el lunes 24 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en México se mudó a una nueva sede después de más de 6 décadas en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más concurridas y conectadas de la CDMX.

El traslado a la nueva sede, tal vez sea un poco más complicado, así que, si tienes cita y te preguntas cómo puedes llegar en transporte público, aquí te explicamos cuál es la opción más sencilla.

¿Dónde está la nueva Embajada de Estados Unidos?

La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México está en CDMX. Se construyó en lo que fue la antigua fábrica de Colgate-Palmolive, justo en el cruce de la Avenida Casa de la Moneda y la Calzada Legaria, en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la ciudad.

Como referencias principales, hay un par de calles detrás del Museo Soumaya, el Museo Jumex y el centro comercial Plaza Carso.

¿Cómo es la nueva Embajada de Estados Unidos?

Después de 60 años de ocupar el edificio de Paseo de la Reforma, la Embajada de Estados Unidos en México consideró necesario un cambio a una sede más moderna, cómoda y que permitiera la agilización de los trámites.

Por ello, se construyó un inmueble de 7 pisos de un estilo contemporáneo que, por cierto, fue diseñado por los despachos arquitectónicos estadounidenses Tod Williams Billie Tsien y Davis Brody Bond.

Su fachada destaca por sus enormes bloques de concreto; en su interior hay espacios con jardines, amplias salas de espera, 81 ventanillas de atención y el Centro Cultural y Educativo Benjamin Franklin.

¿Cómo llegar en transporte público a la nueva Embajada de Estados Unidos?

La estación de Metro más cercana a la nueva Embajada de Estados Unidos en México es San Joaquín de la línea 7, aunque según Google Maps se encuentra a unos 26 minutos caminando; luego está la estación Polanco (de la misma línea), a unos 40 minutos a pie.

Partiendo de ambos puntos no hay un servicio de transporte público adicional directo a la Embajada.

La forma más sencilla de llegar es utilizar el Metro y bajar en la estación Tacuba (de las líneas 2 y 7). En los paraderos exteriores se debe abordar un autobús de los corredores concesionados (de color morado), específicamente de las rutas 23A, 23B o 23C.

En cualquiera de los 3, el descenso debe hacerse en el parabús de Calzada Legaria - Avenida Río San Joaquín, a menos de una calle de la entrada principal del edificio diplomático.

