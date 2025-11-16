Yucatán es un estado conocido por su rica gastronomía y por sus atractivos históricos, culturales y maravillas naturales...

En el pueblo mágico de Tekax, se ‘esconde’ un secreto de millones de años de antigüedad: la asombrosa y poco conocida Gruta Chocantes, una caverna conformaciones rocosas minerales fuera de este mundo y vestigios de la civilización maya.

¿Te atreves a explorar el inframundo yucateco? En Destinos te contamos los detalles de esta aventura.

¿Dónde está la Gruta Chocantes?

La Gruta Chocantes se encuentra en el pueblo mágico de Tekax, una pequeña localidad al sur de Yucatán, cerca de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.

Foto: Gruta Chocantes

Aunque la Península de Yucatán es prácticamente plana, en Tekax hay pequeños cerros, de unos 180 metros de altura, motivo por el que se le conoce como la ‘Sultana de la Sierra’.

Justo debajo de una de estas elevaciones, forradas de vegetación selvática, es donde la naturaleza ‘moldeó’ la caverna.

En la superficie habitan árboles de ceiba (sagrados para los mayas) y álamos, cuya presencia indica, en muchos casos, la existencia de cenotes o cuevas, ya que sus raíces penetran hasta lo profundo de las mismas en ‘búsqueda’ de agua.

Desde el centro del pueblo mágico de Tekax son unos 10 minutos en auto. Desde Mérida poco menos de 2 horas.

¿Cuál es la historia de la Gruta Chocantes?

Pedro Alejandro Cervera Xool, guía de la Gruta Chocantes dice que la sierra y la caverna se comenzaron a formar hace unos 65 millones de años tras la caída de un meteorito.

Foto: Edgar Silva Fuentes Sánchez. El Universal

Poco a poco, la filtración de agua a través del suelo y la presencia de minerales en las rocas y en el líquido provocaron la aparición de formaciones espectaculares en el interior de la cueva.

En la época prehispánica, los mayas consideraban que los cenotes y cavernas eran entradas al Xibalbá (al inframundo), por lo que eran sitios sagrados donde regularmente se hacían rituales y se entregaban ofrendas.

Foto: Edgar Silva Fuentes Sánchez. El Universal

Tiempo después de la llegada de los españoles, el carácter ritual de la cueva se ‘olvidó’ y no fue hasta el siglo XX cuando un grupo de exploradores conocidos como ‘chocantes’ redescubrieron el sistema.

¿Cómo es el recorrido en la Gruta Chocantes?

La Gruta Chocantes está totalmente topografiada y se extiende por 3,400 metros de longitud, con una profundidad máxima de 44 metros.

Hay 2 formas para recorrerla: la ruta turística o la extrema.

En cualquier caso, comienza con una caminata en un sendero interpretativo de 1,200 metros. Inmerso en la selva y rodeado de enormes ceibas centenarias, el guía comparte información sobre la naturaleza local y su significado en la cosmogonía maya.

Foto: Edgar Silva Fuentes Sánchez. El Universal

La entrada de la Gruta Chocantes es una oquedad pequeña a nivel del suelo, que conduce a una escalera de 3 metros de altura. Al pasar este punto comienza el descenso al Xibalbá mediante un camino rústico hecho con llantas de caucho y pasarelas de madera.

La ruta turística implica un recorrido de 600 metros (ida y vuelta) y no requiere de gran esfuerzo físico, aunque hay momentos en los que el visitante debe agacharse para sortear las rocas.

El interior de la cueva es asombroso, pues hay fósiles marinos (señal de que estuvo inundada por miles de años), estalactitas, estalagmitas y columnas que aún siguen formándose, así como cascadas petrificadas de carbonato de calcio que brillan como diamantes.

En la Gruta Chocantes existen los anemolitos o estalactitas deflectadas, formaciones muy raras que tienen cierta curvatura debido a las corrientes de aire.

En ciertos momentos y zonas se observan, a tan solo pocos centímetros, artículos (metates, vasijas, platos) que datan de la época mesoamericana. Fueron utilizados en ceremonias y en extracción de material, principalmente minerales y arcilla.

Foto: Edgar Silva Fuentes Sánchez. El Universal

Esta modalidad, apta para todo público, tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, aproximadamente.

Recorrido extremo en la Gruta Chocantes

Si deseas recorrer la Gruta Chocantes en su totalidad, también se ofrece un recorrido extremo de un total de 7 kilómetros (ida y vuelta).

Es mucho más demandante, con escalada en algunas rocas, bajadas en pendientes inclinadas e incluso el cruce (pecho tierra) de un túnel de 200 metros de largo.

Foto: Edgar Silva Fuentes Sánchez. El Universal

Durante la experiencia se entra a enormes bóvedas donde hay más formaciones impresionantes: columnas que parecen órganos musicales barrocos, techos repletos de estalactitas, pequeñas porciones de ríos petrificados y cuarzos a nivel del suelo.

Considera ir con tiempo suficiente, pues la ruta extrema tiene una duración de entre 7 y 8 horas.

¿Qué más puedes hacer en la Gruta Chocantes?

Fuera de la Gruta Chocantes, en la parte más alta del cerro, hay un mirador con vistas 360°. Desde ahí se observan las lomas circundantes, el pueblo mágico de Tekax, la selva y la planicie de Yucatán.

Foto: Gruta Chocantes

También hay una tirolesa de 150 metros de largo y 12 metros de altura, además de una tirolesa-hamaca de 300 metros de longitud.

¿Cuánto cuesta entrar a la Gruta Chocantes?

La ruta turística de la Gruta Chocantes en el pueblo mágico de Tekax tiene un costo de $300 pesos por persona y la ruta extrema, $500 por persona. En ambos casos se incluye un lanzamiento de la tirolesa.

La tirolesa-hamaca cuesta $100 por persona.

Más información al WhatsApp: (997) 117 2756.

