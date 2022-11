BudX FIFA World Cup, la experiencia para vivir Qatar 2022 en CDMX

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ya dio inicio, al igual que la nueva experiencia creada para todos los pamboleros en CDMX.

Aquí, incluimos los detalles de BudX FIFA World Cup para que te lances a vivir el Mundial en una atmósfera temática en donde se ofrecen varias actividades.

De qué trata BudX FIFA World Cup

BudX FIFA World Cup es un bar deportivo creado por la cervecera Budweiser de origen checo. No solo servirá cervezas bien frías, también comida americana contemporánea y otras atracciones más.

La oferta gastronómica estará a cargo del restaurante Madre Café, la cual irá rotando de platillossegún la hora en que los asistentes decidan acudir.

Desde el nombre te puedes dar una idea: está orientado como un espacio para ver los partidos de Qatar 2022 en un ambiente festivo y agradable.

Por ello, BudX FIFA World Cup organiza viewing parties en una zona de gradas con pantallas (para recrear un ambiente de estadio) , además de fiestas y música de varios DJ sets de la ciudad, para que sueltes el cuerpo y se te quite la tensión durante los partidos.

Para los más aventados, tendrá un spot para tatuajes con flashes inspirados en BudX y el Mundial. ¿Una raya más al tigre? Aquí la puedes conseguir.

La zona gaming (con maquinitas) será gratis y, además, podrás comprar mercancía oficial de la marca y la Copa del Mundo (desde $200 a $7,500 pesos).

Importante: el sitio cuenta con acceso a menores de edad y el consumo de alcohol es exclusivo para mayores de 18 años, así que si quieres llevar a la familia, también es una buena opción.

Cuándo y dónde ir a BudX FIFA World Cup

BudX FIFA World Cup está abierta desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, durante la duración de Qatar 2022.

Se localiza en Alejandro Dumas 4, en Polanco.

Su horario es el siguiente: lunes, miércoles, viernes y domingo de 09:30 am a 5:00 pm; martes de 08:30 am a 5:00 pm; y sábados de 09:30 am a 11:00 pm.

Cómo entrar a BudX FIFA World Cup

Para acudir, entra a opentable.com.mx y reserva tu mesa en el horario que mejor te parezca. Eso sí, prevé tus tiempos porque en horarios de partido es posible que se llene.

El costo de consumo va de los $300 a los $500 pesos por persona.

Contacto

Para mayor información, entra a budweiser.com.mx. No te pierdas de futuras actualizaciones en Facebook “Budweiser”, Instagram @budweisermexico y Twitter @BudweiserMx.

