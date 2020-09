Batman Day 2020: 5 actividades imperdibles

Cómics digitales gratuitos, kits de actividades para imprimir en casa, promociones especiales, productos exclusivos y muchas cosas más formarán parte del Batman Day este 19 de septiembre. Prepárate y espera la bati-señal. En Destinos te explicamos en qué consiste cada actividad.

La Bati-señal: el inicio del Batman Day

Los festejos iniciarán el 18 de septiembre cuando la Bati-señal sea encendida virtualmente a las 14:00 horas en la cuenta oficial de DC comics en Twitter. A partir de este momento, los fanáticos serán llamados para proteger Gotham City, a través de actividades virtuales, y resolver una serie de pistas dejadas por Riddler —El Acertijo — con lo que se desbloquearán revelaciones exclusivas por tiempo limitado.

Las actividades podrán ser consultadas por medio de la página web www.BatmanDay.com, en la que se subirán diferentes dinámicas para que te diviertas en el día dedicado al aclamado superhéroe, así como kits para imprimir en casa, en los que podrás encontrar cómo hacer tu propia Bati-señal.

(Foto: Vanessa Pérez)

Conduce con Batman

Desde el 31 de agosto y hasta el 31 de octubre, en Waze, una aplicación de navegación asistida por GPS que te ayuda a llegar a tu destino, habilitó un tema de Batman para celebrar el día del "caballero de la noche". El conductor es guiado con la voz del héroe o del villano Riddler; además, el logo delCarro se transforma en el bati-movil. La aplicación está disponible en inglés, español y portugués.

¡Historietas gratis!

DC Cómics se viste de gala y ofrece a todos los fans de Batman una serie de historietas digitales gratuitas incluidas "Batman: The Adventures Continue #1" y el primer capítulo de la novela gráfica Batman Tales: Once Upon a Crime, con la que personas de todas las edades pueden celebrar a la distancia recordando las aventuras del "caballero de la noche". Podrás encontrar los cómics en dccomics.com y ReadDC.com, así como en Apple, ComiXology.com, Google, Overdrive, Madefire y Nook.

Bati-ofertas

Los descuentos en productos de Batman no podían faltar, es así que la Warner Bros., Consumer Products y DC unieron esfuerzos con Amazon, Barnes & Noble, Target, iTunes, Walmart, GameStop y Google Play para hacer promociones especiales durante el Batman Day; además LEGO, SpinMaster y Funko lanzarán productos exclusivos del héroe para celebrar el gran día.

(Foto: Pixabay)

Batman Virtual Run: ponte la capa y corre

No todo son cómics y videojuegos, DC también invita a los fans a hacer ejercicio y sumarse a una carrera de 5 o 10 kilómetros que permite a los participantes correr durante el día o, como el caballero de la noche, cuando el sol se haya escondido, pero “¡con equipo reflejante para mayor seguridad!”, aconsejan.



Los participantes deberán registrarse, con lo que recibirán una colección exclusiva con la marca Batman, que incluye un jersey con cierre de cremallera, una medalla de finalista, una gorra y algunos otros productos. Si quieres participar y celebrar el Batman Day corriendo, debes regístrate en dcbatmanrun.com/ y pagar 40 dólares.

Este 19 de septiembre es un día imperdible para cualquier fan. Espera la Bati-señal y participa en cualquiera de las actividades programadas para festejar los 81 años del caballero de la noche.